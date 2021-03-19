Samanyolu Haber /Gündem / Taksim Gezi Parkı'nı İBB'den alarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verdiler /19 Mart 2021 18:06

Taksim Gezi Parkı'nı İBB'den alarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verdiler

Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyeti, İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetindeki Taksim Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Geçen hafta alınan karar, Vakıflar Kanunu’ndaki 30. maddeye dayandırıldı.

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre; tapuda İBB’ye tahsis edilmiş olan ve mülkiyeti İBB’de bulunan Taksim Gezi Parkı, geçen hafta alınan kararla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Devir işlemi ise Vakıflar Kanunu 30. maddeye dayandırılıyor. 

Vakıflar Kanunu 30. maddede “Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” ifadesi yer alıyor.


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