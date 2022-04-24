Taksim metro istasyonunda yangın çıktı

Taksim metro istasyonunda çıkan yangından kaynaklanan dumanların metro istasyonunun dışına kadar ulaştığı belirtildi.







Elektrik panosundan kaynaklandığı ifade edilen yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro istasyonunun Taksim İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevlerin elektrik panosundan yükseldiği iddia edildi. Dumanlar Taksim Meydanı'na da ulaşırken, yolcu girişine kapatılan istasyondaki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, duman tahliyesi yapıldı. Çalışmaların ardından istasyon yolculara açıldı. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.