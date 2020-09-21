Samanyolu Haber /Gündem / Taksim Meydanı için halk oylamasına gidiliyor /21 Eylül 2020 23:21

Taksim Meydanı için halk oylamasına gidiliyor

Taksim Meydanı ve çevresi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tasarım yarışmasının sonuçlandığı bildirildi. Sırada ise halk oylaması olduğu ifade ediliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 142 projenin değerlendirildiği Taksim ve çevresi için düzenlenen tasarım yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Kazanan 3 projenin yakında halk oylamasına sunulacağı duyuruldu. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "Taksim'i hak ettiği şekilde şehre tekrar kazandıracağız" açıklamasında bulundu.

İBB'nin Taksim ve çevresi için düzenlediği tasarım yarışma sonuçlandı. 142 proje arasında kazananlar Şerif Süveydan'ın liderliğindeki 15 no'lu proje, Bünyamin Derman'ın liderliğindeki 16 no'lu proje ve Kutlu İnanç Bal'ın liderliğindeki 19 no'lu proje olarak açıklandı. Kazanan projeler, halkın oylamasına sunulacak.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İBB Taksim Meydanı yarışması tamamlandı. Kazanan ilk 3 projeyi halk oyuna sunacağız, uygulamaya birlikte karar vereceğiz. Taksim'i hak ettiği şekilde şehre tekrar kazandıracağız. Büyük bir emekle aylardır çalıştık. Başta jüri, onlarca personelimiz, hazırlık sürecinde istanbullular ve 142 proje ekibi ile Taksim Meydanı için hep birlikte en önemli aşamayı geçtik. Katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum."
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