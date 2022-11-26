Samanyolu Haber /Gündem / Taksim'de 200 kadın gözaltına alındı /26 Kasım 2022 09:26

Taksim'de 200 kadın gözaltına alındı

Kadınlar dün İstanbul'da bulunan Tünel Meydanı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir araya gelme çağrısı yaptı. Polisin müdahale ettiği, programda 25 Kasım Kadın Platformu'nun sosyal medyadan duyurduğuna göre Beyoğlu'ndaki yürüyüşte gözaltı sayısı 200 kişiyi aştı.

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Kadın derneklerinin yaptığı çağrının ardından yürüyüş Beyoğlu Kaymakamlığı ve Valilik tarafından "toplumsal infial uyandırabileceği, iç barışı tehdit edebileceği ve kamu düzenini bozabileceği” gerekçesiyle yasaklandı. Ulaşım engellenirken, Taksim Meydanı'nı ve ara sokakları polis abluka altına aldı. Kadınlar her türlü engele rağmen kadına şiddete karşı Taksim Tünel ve Haliç Köprüsü önünde haykırdı. 25 Kasım Kadın Platformu'nun sosyal medyadan duyurduğuna göre Beyoğlu'ndaki yürüyüşte gözaltı sayısı 200 kişiyi aştı.

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yapılacak eylemler Valilik ve Kaymakamlık tarafından yasaklandı. Kadınlar tüm engellemelere rağmen Taksim'de toplandı.


Taksim'deki eylemde dakika dakika yaşananlar

19.36 Polis müdahalesi sonucu aralarında BirGün editörü Yaren Çolak'ın da olduğu kadınlar gözaltına alındı.

19. 30 Haliç’te bir grup kadın daha buluştu: “Bir kadının daha katledilmesine izin vermeyeceğiz. AKP rejimini yeneceğiz!”

19. 29 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde eylem yapan kadınlar gözaltına alındı

19.13 "Kadın Cinayetlerine İsyandayız" pankartı Haliç Metro köprüsünden sallandırıldı. (Fotoğraf: Sendika.org)

19.17 Kadınlar İran'daki protestoların simgesi olan bayrağı sallayarak polise tepki gösterdi: "Katilsiniz, yargılanacaksınız!"

18. 55 Gazeteciler alandan uzaklaştırılırken kadınlar darp edildi. Sokağın başına gözaltı araçları getirildi. Kadınlar ablukada darpediliyor. (Video: Sendika.org)

18. 44 25 Kasım Kadın Platformu: "Sofyalı sokakta arkadaşlarımız gözaltına alınıyor"

18.34 Tünel Meydanı'na yürümek için Sofyalı Sokak'ta toplanan kadınların önü polis tarafından kesildi. Kadınlar polis çemberine alındı.

18. 30 Balo Sokak girişinde polis bariyer kurdu

Kaymakamlığın yasak kararına rağmen buluşan kadınlar, Beyoğlu Evlendirme Dairesi önünden yürüyüşe başladı.



Yürüyüş öncesinde Kaymakamlık ve Valilik İstiklal'i ablukaya aldı

İstanbul Taksim’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu akşam yapılması planlanan eylem öncesi polis ekipleri Gezi Parkı'nda koordinasyon toplantısı yaptı. 2 polis grubunun da Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi yönüne doğru ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaymakamlık ve İstanbul Valiliği de ulaşıma engelleme getirdi.

Ulaşım da engellendi

Kaymakamlığın ardından İstanbul Valiliği de ulaşıma engelleme getirdi. Bugün saat: 15.00’dan sonra Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı ulaşıma kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de, İstanbul Valiliği kararıyla 15.00'dan itibaren İstanbul metrosunun Şişhane ve Taksim istasyonlarında araçların durmayacağını duyurdu.

İBB sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır" dedi.
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