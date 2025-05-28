Samanyolu Haber /Gündem / Taksim'de Gezi'nin yıldönümünde 'duran adam' eylemi! 18 genç gözaltına alındı /28 Mayıs 2025 23:48

Taksim'de Gezi'nin yıldönümünde 'duran adam' eylemi! 18 genç gözaltına alındı

Gezi’nin 12. yıldönümünde Taksim Meydanı’nda bir araya gelen 18 genç 'durma' eylemi yaptı. Gençlerin gözaltına alındığı ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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28 Mayıs 2013’te başlayan Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde, 18 genç akşam saatlerinde Taksim’de durma eylemi gerçekleştirdi. Polis ekipleri bölgeyi ablukaya aldı.

18 GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan 18 gencin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden sonra Vatan Emniyet’e götürüldü.

Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden Kerim Bütün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"19 Mayıs 2025 gününden itibaren Saraçhane'de gece nöbeti tutan gençler, gezi eylemleri döneminde 'Duran Adam' eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar. Bu durum, siyasal iktidarın demokratik hak kullanımına nasıl yaklaştığını gözler önüne sermektedir. Gözler önüne serdiği bir diğer gerçekse Taksim Meydanı ve Gezi Parkı korkusudur. İnsanların nerede yürüyeceğine veya nerede duracağına dair bir müdahale demokratik hukuk devletinde mümkün değildir. Avukatın Sesi İnisiyatifi olarak hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz, halkın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz."
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