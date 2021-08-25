Samanyolu Haber /Gündem / Taksim'de müşteri seçen taksicilere ceza /25 Ağustos 2021 20:30

Taksim'de müşteri seçen taksicilere ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince Taksim Meydanı ve çevresinde taksilere yönelik denetimlerde bulundu.

SHABER3.COM

İstanbul'da sık sık gündeme gelen "müşteri seçen taksicilere" yönelik denetim yapıldı. Taksim'de müşteri gibi davranan polis ekipleri, kısa mesafe götürmek istemediğini ve müşteri seçtiklerini tespit ettikleri taksicilere cezai işlem uyguladı.

Sıraselviler Caddesi’nde müşteri gibi taksiye binen trafik polisi, trafik kurallarına uymadığı ve kısa mesafe almak istemediğini tespit ettiği taksiciler hakkında tutanak tuttu.

Taksim Meydanı’ndaki kontrol noktasında durdurulan taksilerde belgeleri eksik olan taksicilere de cezai işlem uygulandı. Taksim Meydanı’ndan Şişli’ye gitmek isteyen iki turistin, uzun süre taksi bekledikleri görüldü.

"BEN O TARAFTA TRAFİĞE GİREMEM"

Taksicinin yarı yolda indirdiği Kuzi Holaydir “Ben burada yabancıyım, taksiye bindim. ‘Ben o tarafta trafiğe giremem’ diyerek beni yarı yolda bıraktı. Taksimetrede 5 yazıyor. İndi bindi 15 imiş, aldı parayı, gitti. Kısa mesafe almıyorlar. Mesela buradan Şişli’ye gideceğim, almadılar. Ya da Eminönü’ne gideceksiniz almıyorlar. Aldıkları zaman ya taksimetreyi açmıyorlar ya da kafalarına göre bir şey uyduruyorlar. İnanıyorsunuz her şeye. Ben taksileri güvenilir zannediyordum ama şu anda korkarak biniyorum” dedi.
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