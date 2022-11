Taksim'deki patlamayla ilgili neler biliniyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.





Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin nöbet tuttuğu İstiklal Caddesi'nde bulunan banklar Beyoğlu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Patlama nedeniyle yaralanan kişiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddeye geçişlere izin verilmezken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterle de havadan denetim yapıldı.Patlama nedeniyle Taksim bölgesindeki bazı yollarda trafik geçici olarak durduruldu. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Şişli-Tarlabaşı yönü ile Unkapanı (Atatürk) Köprüsü Taksim yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayla ilgili ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Yerlikaya, paylaşımda, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.Türk Kızılayın Twitter hesabından "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." paylaşımında bulunuldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça, soruşturmada 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlama olayıyla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz haberlere yönelik paylaşımlara da soruşturma başlatıldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin ilk açıklamasında, "İnşallah ölü ve yaralı yoktur." ifadesini kullandı.Türkiye'de barış içinde yaşamak istediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir, ne olursak olalım bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız ve terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü, terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur."Avrupa ülkelerinden İstanbul Taksim'de yaşanan patlamayla ilgili taziye mesajlarıÖlü ve yaralı sayısı arttıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımında, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını bildirdi.Yerlikaya, sonraki paylaşımında da patlamada ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının da 53'e yükseldiğini belirtti.Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında bu akşam oynanması planlanan maç, Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelendi.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulunun, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını erteleme kararı aldığı bildirildi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, patlamayla ilgili emniyet ve sağlık ekiplerine yardımcı olunmasını, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulmasını istedi.İmamoğlu, patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde de bulundu. İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu yarayı sarmak tabii ki hepimizin sorumluluğu, hep birlikte bu zor anları aşarız." dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programlarını yarıda keserek İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, şu ana kadar elde edilen bilgiler çerçevesinde, olayın kadın olduğunu değerlendirdikleri bir saldırganın, bir bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.Oktay, "An itibarıyla 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da tekrar baş sağlığı diliyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 de yaralımız var. İlk etapta Taksim İlk Yardım Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelerde bu yaralılarımız da tedavi altında. Ümit ediyoruz hepsi de biran önce sağlığına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, emniyet güçlerinin, savcılığın ve adli birimlerin çalışmalarını yürüttüklerini, olay yeri incelemenin tüm hızıyla devam ettiğini, olay yerinde görevli 8 savcı olduğunu, Adli Tıp'ta da 6 savcının ilave olarak çalışmalarını devam ettirdiğini kaydetti.Belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptıBazı yaralıların getirildiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayı duyan yaralı yakınları da bilgi almak için hastaneye geldi.Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından bölgede temizlik çalışması yapıldı.Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) yazılı açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda 'patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir."Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraber olay yerinde incelemelerde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:"Olayın olduğu yerde oradaki uzmanlardan dinleme imkanımız oldu. Anlatılanlar çerçevesinde şunu ifade edebilirim. Bir kadın oradaki banklardan birine belli bir süre, 40 dakikadan fazla oturuyor, sonra kalkıyor. Kalktıktan 1-2 dakika sonra orada bir patlama meydana geliyor. Patlama sonrasında da olanlara bütün Türkiye artık vakıf oldu. Şimdi bununla ilgili takipler devam ediyor. Şu anda kadınla ilgili bütün kayıtlar, veriler inceleniyor. Güvenlik güçlerimiz işin üzerinde."Kadının banktan kalktıktan 1 veya 2 dakika sonra orada patlama yaşandığına dikkati çeken Bozdağ, "İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta her neyse onun içerisinde bir düzenek var. Kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Yani şu anda bunların hepsi inceleniyor." şeklinde konuştu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan vatandaşlardan bir kısmının tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti.Ziyarette Yerlikaya ve Yılmaz, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara’nın hayatını kaybettiğini bildirdi."Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından İstiklal Caddesi yeniden yayaların kullanımına açıldı.İstiklal Caddesi, dün 16.20'de meydana gelen patlamanın ardından emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında yayaların kullanımına kapatılmıştı.