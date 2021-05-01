Samanyolu Haber /Gündem / Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı /01 Mayıs 2021 10:07

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

1 Mayıs'ta çeşitli yollardan Taksim'e çıkmak isteyen, İTK, Emeğin Gücü, Gençlik Meclisleri üyeleri ve üniversite öğrencileri polis tarafından gözaltına alındı. Taksim'in ardından Ankara'da da Kızılay'a yürümek isteyenlere polis engel oldu. Çok sayıda eylemci gözaltına alındı.

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı



Sabahın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı. Önlemler kapsamında, K-9 bomba arama köpekleri meydan ve çevresinde arama yaptı.

Öte yandan M2 Yenikapı - Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.

20 gözaltı
İlk olarak Mecidiyeköy'de toplanan bir grup Taksim'e yürümek istedi. Polis grubun yürüyüşüne için vermedi. Gruptaki yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Bir başka grup ise Tarlabaşı'ndan Taksim'e gitmeye çalıştı. Ancak bu gruptakiler de gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Daha sonra, HAK-İŞ ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla hayatını kaybeden işçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.
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Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

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