Merkeze bağlı Takviye Hazır Kuvvet!

"Merkeze bağlı olarak çalışacak" gibi ucu açık bir görevlendirme ile Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nün kurulması farklı yorumlara sebebiyet verdi.





Sosyal medyada "Bu neyin hazırlığı?" soruları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.





500 POLİS İSTİHDAM EDİLECEK





Açıklamada, "Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimizin kurulması ile her türlü toplumsal etkinliklerde alınacak önlemlere yardımcı olunması, kentsel arama ve kurtarma konularında profesyonelleşmiş uzman personel ile hizmette etkinlik ve verimliliğin artırılması, personelin sevklerinde ekonomik yönden tasarruf edilmesi sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.







İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nde 500 polis memuru görev yapacak.