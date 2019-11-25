Samanyolu Haber /Politika / Talat Atilla'dan "Saray'daki CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama /25 Kasım 2019 23:04

Talat Atilla'dan "Saray'daki CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama

CHP'li bir ismin Saray'a çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiasını gündeme getiren Talat Atilla'dan yeni bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Muharrem İnce'nin Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lie görüştüğünü iddia eden Talat Atilla, yeni açıklamalar yaptı.

CHP'li Muharrem İnce'nin, Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasının kaynağı Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla, "Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır" ifadesini kullandı.

Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla, CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında yeni açıklamalarda bulundu.

Daha önce söz konusu iddianın kaynağının 'bir CHP'li olduğunu' duyuran Atilla, "Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır" dedi. Atilla, şöyle devam etti:

"Sarayın kumpasçısı diyerek iftira atmak şeref yoksunluğudur. Şayet ben saray, İnce adına bir kumpas kurduysam aynı sıfat benim için de geçerlidir."
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