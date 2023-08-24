Taliban, üniversite için Dubai'ye giden 100 kadının uçağa binmesini engelledi

El Habtur Grup'un kurucusu ve başkanı Halaf Ahmed el Habtur, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, 100 Afgan kadının üniversite eğitimi için sponsor olduğunu, kadınları bu sabah BAE'ye getirecek uçağın ödemesini de yaptığını kaydetti.





El Habtur, X'teki videolu mesajında, “Taliban hükümeti buraya okumaya gelecek kızlara izin vermedi. Benim sponsor olduğum yüz kızın uçağa binmelerini engellediler. Uçağın ücretini ödemiştik, buradaki barınma, eğitim, ulaşım ve güvenlik ihtiyaçlarının hepsini karşılamıştık” dedi.









El Habtur, havaalanına erkek velisiyle birlikte giden ancak Kabil'deki havaalanı yetkililerinin kendisinin ve diğerlerinin uçağa binmelerini engellediğini söyleyen kadın öğrencilerden birinin ses kaydını da mesajına ekledi.





Afgan kız ve kadınlarının lise ve üniversite eğitimi görmesini yasaklayan Taliban, Afganlar'ın ülke dışına seyahat etmesine izin veriyor, ancak uzun mesafe yolculuk yapacak kadınların eş, baba ya da ağabey gibi erkek velilerinin refakat etmesini zorunlu kılıyor.

2021 Ağustos ayında Afganistan'dan çıkabilen genç Afganlar şimdilerde ABD'deki üniversitelerden mezun olmak üzereTaliban yönetimi ve Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Reuters'ın konuya ilişkin açıklama talebini yanıtsız bıraktı.