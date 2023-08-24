Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, üniversite için Dubai'ye giden 100 kadının uçağa binmesini engelledi /24 Ağustos 2023 10:14

Taliban, üniversite için Dubai'ye giden 100 kadının uçağa binmesini engelledi

Merkezi Dubai'de bulunan bir şirketler grubunun başkanı, 100 Afgan kadının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki burslu üniversite eğitimine sponsor olduğunu ancak Afganistan'daki Taliban yönetiminin kadınların Dubai'ye gitmek üzere uçağa binmelerini engellediğini söyledi.

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El Habtur Grup'un kurucusu ve başkanı Halaf Ahmed el Habtur, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, 100 Afgan kadının üniversite eğitimi için sponsor olduğunu, kadınları bu sabah BAE'ye getirecek uçağın ödemesini de yaptığını kaydetti.

El Habtur, X'teki videolu mesajında, “Taliban hükümeti buraya okumaya gelecek kızlara izin vermedi. Benim sponsor olduğum yüz kızın uçağa binmelerini engellediler. Uçağın ücretini ödemiştik, buradaki barınma, eğitim, ulaşım ve güvenlik ihtiyaçlarının hepsini karşılamıştık” dedi.
2021 Ağustos ayında Afganistan'dan çıkabilen genç Afganlar şimdilerde ABD'deki üniversitelerden mezun olmak üzere

Taliban yönetimi ve Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Reuters'ın konuya ilişkin açıklama talebini yanıtsız bıraktı.

El Habtur, havaalanına erkek velisiyle birlikte giden ancak Kabil'deki havaalanı yetkililerinin kendisinin ve diğerlerinin uçağa binmelerini engellediğini söyleyen kadın öğrencilerden birinin ses kaydını da mesajına ekledi.

Afgan kız ve kadınlarının lise ve üniversite eğitimi görmesini yasaklayan Taliban, Afganlar'ın ülke dışına seyahat etmesine izin veriyor, ancak uzun mesafe yolculuk yapacak kadınların eş, baba ya da ağabey gibi erkek velilerinin refakat etmesini zorunlu kılıyor.
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