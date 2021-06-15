Talha Uğurluel'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

Cadı avı soruşturmaları çerçevesinde Erzincan başsavcılığı tarafından 2018'de gözaltına alınan ve bir süre tutuklu kalan yazar Talha Uğurluel'in yargılaması bitti.





Uğurluel'in dosyasında tanık ifadelerinin yanısıra bazı Hizmet hareketi ileri gelenleriyle görüşmüş olması suç olarak gösterildi.





Savcı, Talha Uğurluel'in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasına karşı savunmasını yapan Uğurluel ise 19 kitabın yazarı olduğunu, binlerce televizyon programı yaptığını ve konferanslar verdiğini söyleyerek beraatini istedi.

Yargılama sonunda Uğurluel'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Mahkeme tutuksuz olarak yargılanan Uğurluel hakkındaki adli kontrol kararının devamına hükmederek temyiz sürecinde tutuklama vermedi.

