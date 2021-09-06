Samanyolu Haber /Dünya / Taliban Alman basınına konuştu /06 Eylül 2021 20:57

Taliban Alman basınına konuştu

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban Sözcüsü Mücahid, Alman Bild gazetesine konuştu.Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild’e konuştu.

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Batılı güçlerin 20 yıllık görevini bitirerek ayrılmasından sonra geçen ay Afganistan yönetimini ele geçiren Taliba’ın sözcüsü Mücahid, Almanya’nın Afganistan’a yatırımının iyi karşılanacağını duyurdu.

Özellikle insani yardım, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında Almanya’nın yatırımını isteyen Taliban Sözcüsü, “Alman hükümeti girişimcilerinin buraya gelerek ülkemize yatırım yapmasına destek verebilir” dedi.

Mücahid, Taliban’ın şirketlerin güvenliği ile ilgili güvence vereceğinin de altını çizdi. Bild’e konuşan Mücahid, “Almanya’nın bizim insani sektörümüze destek olmasını ve sağlık sektörüne destek vermesini istiyoruz. Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Afganistan’ı ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu oluruz” ifadesini kullandı.

Geçmişte Almanya ile çalışmış Afganların ya da Afganistan’da yaşayan Almanların korkmaması gerektiğini söyleyen Taliban sözcüsü, ülkeden ayrılmak isteyenlerin yasal yollarla çıkışına izin verileceğini dile getirdi.

Ağustos ayının sonuna kadar Alman ordusu ülkeden 5.000 insanı çıkarmayı başardı. Almanya’nın eski büyükelçisi Markus Potzel, Taliban ile görüşmelerinin devam ettiğini ve ülkede kalan binlerce kişinin de çıkarılması için müzakerelerin sürdüğünü dile getirdi.

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