Samanyolu Haber /Dünya / Taliban ateşkesten vazgeçti /21 Temmuz 2021 11:15

Taliban ateşkesten vazgeçti

Taliban, Kurban Bayramı boyunca kendilerini savunmak için savaşacaklarını, ancak resmi bir ateşkes ilan etmekten vazgeçtiklerini söyledi.

SHABER3.COM

Taliban'ın Afganistan genelinde saldırıları devam ederken, örgütten bir süre önce gelen 'ateşkes' teklifinin geri çekildiği öğrenildi. 

Kurban Bayramı boyunca kendilerini savunmak için savaşacaklarını açıklayan Taliban sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada "Bayram sırasında savunma durumunda olduğumuzu doğrulayabilirim" dedi.

Taliban'ın açıklaması, Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'nin Taliban'ın 'barış için hiçbir istekleri ve niyetleri olmadığını kanıtladığını' söylemesinin ardından geldi.

Taliban, daha önceki bayramlarda da ateşkes ilan etmişti. Ancak örgüt, bayram ateşkeslerini pozisyon güçlendirmek ve ikmal yapmak için kullanmakla itham ediliyor.

Gani ve beraberindekiler, bayram namazı kıldıkları esnada cumhurbaşkanlığı sarayının çevresine roket atışları yapılmıştı, ancak saldırıyı IŞİD üstlenmişti.
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