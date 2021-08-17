Taliban dönemi: Hükümet yetkilileri için genel af ilan edildi

Örgüt ayrıca, insanları 'işlerine geri dönmeye' çağırdı. Yapılan açıklamada, "Rutin hayatınıza güven içerisinde başlamasınız" ifadeleri kullanıldı.
Afganistan'da yaşanan tüm gelişmeler,
Tolo News: Yayınlarımıza kadın sunucuyla devam ediyoruz
Afganistan'da yayın yapan Tolo News kanalının yönetisi Miraqa Popal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kadın spikerlerle yayınımıza kaldığımız yerden devam ettik" ifadelerini kullandı
Ariana News: Taliban, kadınlar da dahil olmak üzere herkesi işe çağırdı
Ariana News, Taliban'ın 'halkı rahatlatmak için' kadınlar da dahil olmak üzere tüm devlet çalışanlarına işe dönmeleri çağrısında bulunduğunu açıkladı.