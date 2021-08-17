Taliban dönemi: Hükümet yetkilileri için genel af ilan edildi

Afganistan'da yaşanan tüm gelişmeler,







Tolo News: Yayınlarımıza kadın sunucuyla devam ediyoruz





Ariana News: Taliban, kadınlar da dahil olmak üzere herkesi işe çağırdı





Taliban, ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm hükümet yetkilileri için genel af ilan etti.Örgüt ayrıca, insanları 'işlerine geri dönmeye' çağırdı. Yapılan açıklamada, "Rutin hayatınıza güven içerisinde başlamasınız" ifadeleri kullanıldı.Afganistan'da yayın yapan Tolo News kanalının yönetisi Miraqa Popal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kadın spikerlerle yayınımıza kaldığımız yerden devam ettik" ifadelerini kullandıAriana News, Taliban'ın 'halkı rahatlatmak için' kadınlar da dahil olmak üzere tüm devlet çalışanlarına işe dönmeleri çağrısında bulunduğunu açıkladı.