Samanyolu Haber /Dünya / Taliban dönemi: Hükümet yetkilileri için genel af ilan edildi /17 Ağustos 2021 09:20

Taliban dönemi: Hükümet yetkilileri için genel af ilan edildi

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, devrilen hükümetin yetkilileri için genel af ilan edildi.

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Taliban, ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm hükümet yetkilileri için genel af ilan etti.
Örgüt ayrıca, insanları 'işlerine geri dönmeye' çağırdı. Yapılan açıklamada, "Rutin hayatınıza güven içerisinde başlamasınız" ifadeleri kullanıldı.
Afganistan'da yaşanan tüm gelişmeler,

Tolo News: Yayınlarımıza kadın sunucuyla devam ediyoruz

Afganistan'da yayın yapan Tolo News kanalının yönetisi Miraqa Popal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kadın spikerlerle yayınımıza kaldığımız yerden devam ettik" ifadelerini kullandı

Ariana News: Taliban, kadınlar da dahil olmak üzere herkesi işe çağırdı

Ariana News, Taliban'ın 'halkı rahatlatmak için' kadınlar da dahil olmak üzere tüm devlet çalışanlarına işe dönmeleri çağrısında bulunduğunu açıkladı.
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