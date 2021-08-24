Samanyolu Haber /Dünya / Taliban dünyaya bir hafta süre verdi /24 Ağustos 2021 17:16

Taliban dünyaya bir hafta süre verdi

Afganistan'dan tahliyelerin tamamlanması için 31 Ağustos mühletinin uzatılmasına yönelik ABD Başkanı Joe Biden'a uluslararası baskı artarken, Taliban'dan bir açıklama daha geldi. Taliban sözcüsü Kabil Havaalanı'ndan tüm tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesini istedi.

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Reuters'e konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid şu mesajları verdi:

* Medya yeniden çalışmaya başladı ve medya özgürlükleri her geçen gün daha iyiye gidiyor.

* Kadınların işe dönebilmesi için bir prosedür oluşturmaya çağırıyoruz.

* Kabil Havaalanı'nda bekleşen kalabalık eve gidebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.

* (Taliban'ın henüz giremediği ve direnişin örgütlendiği Pençşir vilayetindeki durum) Diyalogla çözülmesini istiyoruz.

* Yabancı büyükelçiliklerin kapanmasını veya çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, onlara güvenlik garantisi verdik.

* Amerikalılar mühendis gibi mesleklerden Afgan uzmanları ülke dışına çıkarıyor. ABD'yi Afganları vatanlarını terk etmeye teşvik etmemeye çağırıyoruz.

* Misilleme için hedef alınacaklar listesi oluşturmadık, geçmişte olan her şeyi unuttuk.

* Tahliye mühletinin uzatılmasını kabul etmedik. Yabancı güçlerin tüm tahliyeleri 31 Ağustos'ta tamamlamasını istiyoruz.

* (The Washington Post gazetesinin CIA Direktörü William J. Burns'ün pazartesi günü Kabil'de Taliban'ın fiili lideri Abdülgani Birader'le gizlice görüştüğü haberi) Molla Birader'in CIA Başkanı'yla görüşüp görüşmediğine dair bilgim yok.
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