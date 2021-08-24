Taliban dünyaya bir hafta süre verdi

Reuters'e konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid şu mesajları verdi:







* Medya yeniden çalışmaya başladı ve medya özgürlükleri her geçen gün daha iyiye gidiyor.





* Kadınların işe dönebilmesi için bir prosedür oluşturmaya çağırıyoruz.





* Kabil Havaalanı'nda bekleşen kalabalık eve gidebilir, onların güvenliğini garanti ediyoruz.







* (Taliban'ın henüz giremediği ve direnişin örgütlendiği Pençşir vilayetindeki durum) Diyalogla çözülmesini istiyoruz.





* Yabancı büyükelçiliklerin kapanmasını veya çalışmayı durdurmasını istemiyoruz, onlara güvenlik garantisi verdik.





* Amerikalılar mühendis gibi mesleklerden Afgan uzmanları ülke dışına çıkarıyor. ABD'yi Afganları vatanlarını terk etmeye teşvik etmemeye çağırıyoruz.





* Misilleme için hedef alınacaklar listesi oluşturmadık, geçmişte olan her şeyi unuttuk.





* Tahliye mühletinin uzatılmasını kabul etmedik. Yabancı güçlerin tüm tahliyeleri 31 Ağustos'ta tamamlamasını istiyoruz.





* (The Washington Post gazetesinin CIA Direktörü William J. Burns'ün pazartesi günü Kabil'de Taliban'ın fiili lideri Abdülgani Birader'le gizlice görüştüğü haberi) Molla Birader'in CIA Başkanı'yla görüşüp görüşmediğine dair bilgim yok.