Samanyolu Haber /Dünya / "Taliban geriletiliyor mu?" sorusunu akla getiren 3 ilçede yeni gelişme /23 Ağustos 2021 23:35

"Taliban geriletiliyor mu?" sorusunu akla getiren 3 ilçede yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde yerel güçlerin ele geçirdiği duyurulan Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab ilçelerinde Taliban'ın tekrar kontrolü sağladığı belirtildi.

SHABER3.COM

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Taliban geçen hafta yerel güçlere kaybettiği üç bölgede, yeniden denetimi ele geçirdiğini açıkladı. Pule Hisar, Deh Salah ve Andarab adlı üç ilçede yönetimin yeniden Taliban’da olduğu belirtiliyor.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, örgütün bu üç ilçede denetimi yeniden ele aldığını duyurdu. Mücahid, açıklamasında, buraların “şeytanla işbirliği yapan düşmanlardan” kurtarıldığı ifadelerini kullandı.

Mücahid, açıklamasında, Taliban’ın denetimine hiçbir zaman girmemiş ve hali hazırda direniş çağrısı yapan Penşir’e de atıfta bulundu. Mücahid, Penşir’le ilgili durumun barış içerisinde çözülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Penşir’de Sovyetler Birliği’ne karşı direnişin sembol isimlerinden biri olan Ahmet Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud, direnişi örgütlüyor. Mesud, Taliban’a karşı direnmeye devam edeceklerini açıklamış ve direniş çağrısında bulunmuştu.

Taliban’ın Penşir civarına militanlarını nakletmeye başladığına dair haberler geliyor. Ancak bölgede şu an herhangi bir çatışma yok.
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