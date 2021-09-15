Taliban hakkında 'iç çatışma' iddiası

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın kendi içinde anlaşmazlık yaşadığına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, Taliban'ın kurucularından Molla Abdülgani Baradar ile Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden olup mültecilerden sorumlu bakan olarak atanan Halil ür-Rahman Hakkani arasında büyük bir kavga yaşandı. Üst düzey Taliban yetkililerinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Kabil'deki başkanlık sarayında yaşanan kavganın ardından Baradar başkenti terk ederek Kandahar'a gitti.





'DESTEKÇİLERİ DE KAVGA ETTİ'





BBC Peştuca Servisi'ne konuşan bir Taliban kaynağı, Baradar ile Hakkani arasındaki kavganın yeni hükümetin yapısı konusunda çıktığını, ikilinin birbirlerine ağır sözler sarf ettiğini söyledi. İddiaya göre, iki liderin o sırada yanlarında bulunan destekçileri de eş zamanlı olarak kavga etti. Katar'da bulunan üst düzey bir Taliban kaynağı da kavgayı doğruladı.





'DİPLOMASİ Mİ, SAVAŞ MI' KAVGASI





Kaynaklara göre kavga, başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Baradar'ın geçici hükümetin yapısından memnun olmaması nedeniyle patlak verdi. Buna göre taraflar, Afganistan'da elde ettikleri zaferi kimin üstleneceği konusunda anlaşmazlık yaşadı. Baradar'ın, kendisi gibi isimlerin yürüttüğü diplomasiye vurgu yapılmasını istediği, Taliban içinde üst düzey görevleri bulunan Hakkani grubunun ve destekçilerinin ise başarının savaşla geldiğini düşündüğü belirtildi.





ABD'yle Doha'da imzalanan çekilme anlaşmasının müzakerelerinde Taliban heyetinin lideri olan ve anlaşmaya imza atan Molla Baradar, dönemin ABD başkanı Donald Trump ile 2020 yılında telefonda da görüşmüştü. Hakkani grubu ise Afganistan'da Batı destekli grubun güvenlik güçlerini ve Batılı askerleri hedef alan en ağır saldırılarla bağlantılandırılıyor. ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunan Hakkani ağının lideri Siraceddin Hakkani ise Taliban'ın oluşturduğu geçici hükümette içişleri bakanlığı görevine getirilmişti.





ÖLDÜĞÜ İDDİASI YALANLANMIŞTI





Taliban'ın lider kadrosu arasında gerilim yaşandığı haberleri, Baradar'ın son günlerde kamuoyunda görülmemesi nedeniyle su yüzüne çıkmıştı. Molla Baradar'ın öldüğü haberleri ise dün Taliban tarafından resmen yalanlanmıştı. Dün, Baradar'a ait olduğu belirtilen bir ses kaydı da yayınlandı. Molla Baradar'ın bu kayıtta seyahatte ve iyi olduğunu söylediği belirtiliyor.





BBC'ye konuşan kaynaklar, Molla Baradar'ın kısa süre içinde Kabil'e dönmesinin beklendiğini ve tartışma iddialarını yalanlamak adına kamera önüne geçebileceğini söyledi.