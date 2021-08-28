Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, havalimanı için iki ülkeden yardım istedi iddiası /28 Ağustos 2021 12:38

Taliban, havalimanı için iki ülkeden yardım istedi iddiası

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın Kabil Havaalanı'nın çalıştırılabilmesi için Katar'dan teknik yardım istediği iddia edildi.El Cezire, Taliban kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, söz konusu teklifin Katar yetkililerine iletildiğini aktardı.

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Taliban'ın önce Türkiye'den teknik destek istediğini aktaran Reuters, radikal İslamcı grubun 31 Ağustos'ta yabancı ülkelerin birlikleri ülkeden ayrıldıktan sonra Türk askerlerini de topraklarında istemediğini hatırlattı.

Türkiye'nin NATO birlikleri ayrıldıktan sonra Afganistan'dan ayrılacağını aktaran Reuters, güvenlik açısından birliklerinin Afganistan'da kalmaması halinde Türkiye'nin sadece havaalanının teknik olarak işletilmesini kabul etmediğini duyurdu.

El Cezire dün akşam Türkiye'nin Kabil Havalimanını işletmesini kabul ettiğini duyurmuş ancak Türkiye bu haberi doğrulamamıştı.
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