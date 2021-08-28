Taliban, havalimanı için iki ülkeden yardım istedi iddiası

Taliban'ın önce Türkiye'den teknik destek istediğini aktaran Reuters, radikal İslamcı grubun 31 Ağustos'ta yabancı ülkelerin birlikleri ülkeden ayrıldıktan sonra Türk askerlerini de topraklarında istemediğini hatırlattı.







Türkiye'nin NATO birlikleri ayrıldıktan sonra Afganistan'dan ayrılacağını aktaran Reuters, güvenlik açısından birliklerinin Afganistan'da kalmaması halinde Türkiye'nin sadece havaalanının teknik olarak işletilmesini kabul etmediğini duyurdu.





El Cezire dün akşam Türkiye'nin Kabil Havalimanını işletmesini kabul ettiğini duyurmuş ancak Türkiye bu haberi doğrulamamıştı.