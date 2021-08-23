Taliban, henüz alamadığı Pencşir Vadisi'ne yöneldi

Kabil'de saldırı: 1 Afgan asker öldü, 3 yaralı var





Alman ordusu, pazartesi günü erken saatlerde Kabil havaalanının kuzey kapısında Afgan güvenlik güçleri ile "bilinmeyen saldırganlar" arasında bir çatışma çıktığını duyurdu.







Ordu, Twitter paylaşımında bir Afgan güvenlik görevlisinin öldüğünü ve üçünün de yaralandığını söyledi. Binlerce kişi hala havalimanının dışında ülkeden kaçmaya çalışıyor.









Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, "yüzlerce" savaşçısını henüz kontrolü sağlayamadığı başkent Kabil'in kuzeydoğusundaki Pencşir Vadisi'ne gönderdiğini açıkladı.Taliban'ın Twitter hesabından Arapça yapılan açıklamada, “İslam Emirliği’nin yüzlerce mücahidi yerel yönetim barışçıl bir şekilde teslim olmayı reddettiği için Pencşir vilayetine doğru yola çıktı.” denildi.Taliban, 15 Ağustos’ta büyük bir direnişle karşılaşmadan başkent Kabil’e girmişti. Pencşir Taliban karşıtlarının “önemli kalesi olarak biliniyor.Taliban, ülkedeki 34 vilayet merkezinin 33'ünü kontrolüne alırken Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, tüm ilçeleriyle beraber henüz Taliban hakimiyetine girmeyen tek Afganistan vilayeti durumunda.Ayrıca yerel grupların Kabil, Parvan, Kapisa, Maydan Wardak gibi vilayetlerdeki az sayıda ilçeyi kontrol ettiği biliniyor.Pencşir'in, dağlık ve engebeli arazi koşulları nedeniyle ele geçirilmesinin zor olduğu belirtiliyor.Sovyet işgaline karşı direnen Pencşirli ünlü Afgan komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pencşir vilayetinde oluşturulan yerel grupların başında bulunduğunu açıklayarak halka "Taliban'a karşı savaşma" çağrısı yapmıştı.Taliban'ın ülkeye hakim olma süreciABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.