Samanyolu Haber /Gündem / Taliban heyeti Ankara'da AKP hükümeti ile görüşüyor /14 Ekim 2021 14:51

Taliban heyeti Ankara'da AKP hükümeti ile görüşüyor

Taliban heyetinin öğleden sonra temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldiği öğrenildi. Afganistan’daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, beraberindeki heyetle bugün Türkiye’de birtakım görüşmelerde bulunacak. Bu ziyaret, Taliban ile Türkiye arasındaki ilk üst düzey temas olacak.

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Taliban’ın Afganistan’da kontrolü almasının ardından, Erdoğan hükümeti ile Taliban arasında Kabil Havalimanı’nın işletmesi ve güvenliği konusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Taliban, Türkiye dahil, ülkede yabancı güçleri istemediğini açıklamıştı. Bu konuyla ilgili olarak hükümet yetkilileri, Taliban liderleriyle üç saati aşan görüşmeler yapmışlardı.

AKP iktidarı, Taliban’a yönelik olumlu sinyaller vermişti. Son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Afganistan’da yeni bir siyasi ve jeopolitik bir hakikatle karşı karşıyayız ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban’ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

'TÜRKİYE İLE SAĞLAM İLİŞKİ' HEDEFİ

Bugün Ankara’ya gelecek olan Muttaki, geçen ay yaptığı açıklamada Kabil yönetiminin “Türkiye ile sağlam bir ilişki kurmak” istediğini açıklamıştı. Muttaki, Türk yetkililerle iletişim halinde olduğunu söylemiş ve Türkiye’nin Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın inşası için yardım etmesini beklediklerini kaydetmişti.
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