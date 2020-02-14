Samanyolu Haber /Dünya / Taliban ile ABD anlaşmaya vardı /14 Şubat 2020 21:47

Taliban ile ABD anlaşmaya vardı

ABD basınında yer alan haberlere göre ABD ile Taliban arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.

SHABER3.COM

ABD basında yer alan haberlere göre ABD ile Taliban arasında bir haftalık bir ateşkes anlaşmasına varıldı. Buna göre yakında uygulamaya konulacak anlaşma ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini başlatacak.

sol.org.tr'de yer alan habere göre AP'de yer alan habere göre ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili Taliban ile varılan anlaşmanın "çok yakında" uygulanmaya başlayacağını, ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekmesini sağlayabileceğini söyledi.

Yedi günlük "şiddeti azaltma" anlaşmasının ardından Afgan hükümetini de kapsayan 10 günlük "barış görüşmeleri"nin başlayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili resmi açıklamanınsa haftasonu yapılacağı kaydedildi.

ABD'li yetkilinin ifadesine göre Taliban intihar saldırıları ve füze saldırılarını durdurma sözü verdi.

Bir Taliban yetkilisi ise ikinci anlaşmanın 29 Şubat'ta imzalanacağını, 10 Mart'ta ise Afganistan hükümetiyle diyaloğun başlayacağını söyledi. Taliban yetkilisi ülkedeki yabancı askerlerin çekilmesinin aşamalar halinde olacağını ve 18 ay süreceğini belirtti.

Sözkonusu gelişme ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı Mark Esper bugün Münih Güvenlik Konferansı'nda Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmüştü.

8 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan bugün Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında 8 sivil yaşamını yitirdi.
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