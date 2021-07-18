Taliban ile Afgan Hükümeti arasında yeni anlaşma

Doha'da bir araya gelen Afganistan hükümeti ile Taliban heyetleri tarafından yapılan ortak açıklamada müzakereleri sürdürme ve insani yardım konusunda anlaşıldığı belirtildi.





Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken hükümet ile örgüt temsilcileri arasında Cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayan görüşmelerde müzakerelere devam etme konusunda anlaşıldığı belirtildi.





Hükümet ile Taliban heyetleri tarafından yayımlanan ortak bildiride "İki tarafın da bir çözüme ulaşılıncaya kadar müzakereleri üst düzeyde sürdürmeyi taahhüt ettikleri" belirtildi.





Bildiride ateşkes ya da şiddetin azaltılmasından ise söz edilmedi.





Ortak bildiride tarafların "Afganistan genelinde insani yardımın sağlanması için birlikte çalışacakları" belirtildi.