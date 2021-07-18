Samanyolu Haber /Dünya / Taliban ile Afgan Hükümeti arasında yeni anlaşma /18 Temmuz 2021 23:59

Taliban ile Afgan Hükümeti arasında yeni anlaşma

Afganistan hükümeti ile Taliban heyetleri tarafından yapılan ortak açıklamada müzakereleri sürdürme ve insani yardım konusunda anlaşıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Doha'da bir araya gelen Afganistan hükümeti ile Taliban heyetleri tarafından yapılan ortak açıklamada müzakereleri sürdürme ve insani yardım konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken hükümet ile örgüt temsilcileri arasında Cumartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlayan görüşmelerde müzakerelere devam etme konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Hükümet ile Taliban heyetleri tarafından yayımlanan ortak bildiride "İki tarafın da bir çözüme ulaşılıncaya kadar müzakereleri üst düzeyde sürdürmeyi taahhüt ettikleri" belirtildi. 

Bildiride ateşkes ya da şiddetin azaltılmasından ise söz edilmedi.

Ortak bildiride tarafların "Afganistan genelinde insani yardımın sağlanması için birlikte çalışacakları" belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Taliban ile Afgan Hükümeti arasında yeni anlaşma Sonraki Haber >>

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:31:08