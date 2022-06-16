Taliban ile Rusya arasında 'petrol ve buğday' görüşmesi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Afganistan Ticaret-Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hossein, Kabil’in Rusya ile gümrüksüz ticaret ile ilgili görüşmeler yapmak, ayrıca 2 milyon ton tahıl ve 5 bin ton petrol satın almak istediğini belirtti. Afganistan Ticaret-Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hossein, Kabil’in Rusya ile gümrüksüz ticaret ile ilgili görüşmeler yapmak, ayrıca 2 milyon ton tahıl ve 5 bin ton petrol satın almak istediğini belirtti.





Ticaret-Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mohammadyounis Hossein’in başkanlığındaki Afgan heyeti, 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) katıldı.





Sputnik’e konuşan Hossein, “2 milyon ton buğday (satın almak) istiyoruz. Rus girişimcilerle görüşmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.





İlk aşamada ayrıca 5 bin ton petrol satın almak istediklerine dikkat çeken Hossein, “Sonrasında 10 bin ton almak istiyoruz” dedi, Kabil’in ise Rusya’ya meyve, kuruyemiş ve mineral tedarik edebileceği bilgisini verdi.





Hossein, “Yaklaşık 20 gün önce Rus iş insanları Afganistan'a geldi ve şu anda buğday, cam ve kereste ihracatı ile ilgili görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca Afganistan'dan kuruyemiş ve meyvelerin yanı sıra mineral ihraç etmek için Rus hükümetiyle gümrüksüz ticareti görüşmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



