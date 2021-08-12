Samanyolu Haber /Dünya / Taliban ilerliyor, Türk askeri için risk büyüyor /12 Ağustos 2021 10:47

Taliban ilerliyor, Türk askeri için risk büyüyor

Afganistan'da Taliban güçleri ülkenin kuzeye açılan kapısı Kunduz'u da ele geçirdi. Diplomatik gözlemcilere göre Taliban ilerledikçe Kabil Havalimanı'nın güvenliğini korumaya hazırlanan Türk askeri için risk de büyüyor.

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ABD ve diğer yabancı güçlerin 20 yıldan sonra çekilmeye başlamasıyla Afganistan'da çatışmalar şiddetlendi. Kırsal bölgelerde büyük kazanımlar elde eden Taliban, önemli kentleri hedef alarak ilerleyişini sürdürüyor.

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz, Sar-i Pol ve Talukan da Taliban'ın eline geçti. Taliban son olarak Samangan vilayetinin merkezi Aybak'ı da ele geçirdi ve hükümetle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını açıkladı. Taliban'ın bu ilerleyişi, ABD çekildikten sonra Kabil Havalimanı'nın güvenliğini ve işletmesini sağlamaya talip olan Ankara'nın karşılaşacağı risklerin ne yöne ilerlediğine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

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