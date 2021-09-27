Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, IŞİD’in Afganistan kolunun liderinin öldürüldüğünü açıkladı /27 Eylül 2021 19:42

Taliban, IŞİD’in Afganistan kolunun liderinin öldürüldüğünü açıkladı

IŞİD’in Afganistan kolu IŞİD Horasan’ın (IŞİD-H) lideri Ebu Ömer Horasani’nin öldürüldüğü açıklandı.Taliban yönetimi, IŞİD’in Afganistan kolu IŞİD Horasan’ın (IŞİD-H) lideri Ebu Ömer Horasani’nin kurşuna dizilerek öldürüldüğü açıklandı.

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Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’i ele geçirmesinden sonra o sırada hapiste olan Horasani’nin durumu ile ilgili çelişkili haberler yayılmış, bazı haberlerde Horasani’nin de serbest bırakıldığı ileri sürülmüştü.

Taliban, Horasani’nin başkent Kabil’in ele geçirmelerinden iki gün sonra 17 Ağustos’ta, Poli Çarhi hapishanesinde 8 yardımcısı ile birlikte kurşuna dizildiğini açıkladı.

Horasani Nisan 2017’de ABD özel kuvvetlerinin saldırısında öldürülen Şeyh Abdülhasib Logari’nin yerine örgütün başına geçmişti.Afganistan’ın Kunar eyaletinden gelme IŞİD-H’nin kurucu lideri olan Horasani’nin ilk adı Mevla Ziyaülhak idi. Ebu Ömer Harosani’nin bir kardeşi de dahil birkaç akrabası eski Afgan hükümetlerinde önemli görevler üstlenmişti.

Horasani’nin öldürüldüğünü ilk kez, Wall Street Journal 26 Ağustos’ta yazmıştı.Horasani IŞİD militanlarının Afganistan’a dağıldığı sırada Nangarhar eyaletinden ayrılıp Mayıs 2020’de Kabil dışındaki bir evde yakalandı. Mahkeme Horasani’yi 800 yıl hapse mahkum etti.
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