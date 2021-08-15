Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Afganistan’da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah saatlerinde Taliban güçlerinin Kabil’e 4 farklı noktadan giriş yaptığı bildirilmişti. İddiaya göre Afganistan Cumhurbaşkanı Ghani, iktidardan feragat etti. Taliban liderliğinde geçici ‘hükümet’ kurulacak. Taliban komutanı Molla Abdul Ghani Baradar’ın Afganistan cumhurbaşkanı olacağı belirtiliyor. Bu arada Taliban güçleri, Afganistan’ın en büyük hapishanesi Pul-i-Çarki’deki tüm mahkumları serbest bıraktı.





Taliban’ın Kabil’e girişiyle birlikte kentten kaçış da başladı. Binlerce insanın aynı anda yola çıkması nedeniyle trafik kilitlendi. Taliban yetkilisi, Afgan sivillere ülkelerinden kalma ve korku nedeniyle Afganistan’ı terk etmeme çağrısında da bulundu.



