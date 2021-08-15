Samanyolu Haber /Gündem / Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı /15 Ağustos 2021 15:02

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Afganistan’da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah saatlerinde Taliban güçlerinin Kabil’e 4 farklı noktadan giriş yaptığı bildirilmişti

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Afganistan’da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah saatlerinde Taliban güçlerinin Kabil’e 4 farklı noktadan giriş yaptığı bildirilmişti. İddiaya göre Afganistan Cumhurbaşkanı Ghani, iktidardan feragat etti. Taliban liderliğinde geçici ‘hükümet’ kurulacak. Taliban komutanı Molla Abdul Ghani Baradar’ın Afganistan cumhurbaşkanı olacağı belirtiliyor. Bu arada Taliban güçleri, Afganistan’ın en büyük hapishanesi Pul-i-Çarki’deki tüm mahkumları serbest bıraktı.

Taliban’ın Kabil’e girişiyle birlikte kentten kaçış da başladı. Binlerce insanın aynı anda yola çıkması nedeniyle trafik kilitlendi. Taliban yetkilisi, Afgan sivillere ülkelerinden kalma ve korku nedeniyle Afganistan’ı terk etmeme çağrısında da bulundu.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle beraber Taliban ilerleyişini sürdürüyor. AP haber ajansı Taliban’ın Afganistan’da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdiğini bildirdi.

Reuters’ın Afganistan İçişleri Bakanlığı’ndan aktardığına göre Taliban, Afganistan’ın başkenti Kabil’e dört bir taraftan girmeye başladı. Kabil’in kenar mahallerine girmeye başladığı bildirildi. ABD ordusunun Kabil’deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladığı kaydediliyor.

 TALİBAM: İNTİKAM İSTEMİYORUZ

Taliban’dan yapılan açıklamada, Kabil’in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceği duyuruldu. Reuters’a konuşan Doha’daki Taliban Sözcüsü, militanlara şehre girilmemesinin söylendiğini belirtti. Sözcü, “Kimseden intikam almak istemiyoruz. Hükümette ve orduda çalışan herkes affedilecek.” dedi.
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