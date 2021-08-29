Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, Kabil Havaalanı etrafındaki militan sayısını artırdı /29 Ağustos 2021 10:32

Taliban, Kabil Havaalanı etrafındaki militan sayısını artırdı

Afganistan’dan tahliyelerin hızı azalırken Taliban, Kabil Havaalanı etrafında insanların toplanmasını önlemek amacıyla burada konuşlanan militanlarının sayısını artırdı. Bu arada Kabil'de para çekme makinalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu aktarıldı.

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ABD’nin 31 Ağustos’ta birliklerini tamamen Afganistan’dan çekme süresine çok az bir zaman kala Taliban militanlarının Kabil Havaalanı’na giden yollarda çok sayıda kontrol noktaları oluşturarak, buralardaki devriye sayısını artırdığı görülüyor.

Son iki hafta içinde ülkeden kaçma umuduyla havaalanı etrafından toplanan kalabalığın olası bombalı saldırı endişesi yüzünden önemli ölçüde azaldığı bildirildi.

Şehirden havaalanına gidene kadar en az 4 Taliban kontrol noktasından geçtiğini belirten bir Afganlı, Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamada, sadece ABD pasaportu taşıyanların geçişine izin verildiğini bu yüzden kente geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.


AP, Taliban militanlarının havaya uyarı ateşi açarak, havaalanına gidenleri engellemeye çalıştığını aktardı.

ABD’ye göre şu ana kadar Kabil’den 100 bine yakın kişi tahliye edildi. Hala binerce kişinin salı gününe kadar ülkede havayoluyla kaçmanın yollarını aradığı bildirildi.

Kabil’deki ATM’lerin önünde kuyruk

Bu arada başkent Kabil’de içlerinde çoğu devlet memuru gösterici bir bankanın önünde protesto eylemi yaparken, para çekme makinalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu aktarıldı.

Göstericiler, son 3 ila 6 aydır maaşlarının ödenmediği ve bankalardan para çekemedikleri şikayetinde bulunuyor. ATM makinalarının hala çalıştığı ancak her 24 saat için sadece 200 dolar çekilmesine olanak sağlandığı belirtiliyor.

Ekonomik kriz kapıda

Afganistan’da devrilen hükümetin bütçesinin yüzde 75’i uluslararası yardımlarla karşılanıyordu.

Taliban’ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan’ın yurt dışındaki fonlarını donduran G7 ülkelerinin bir kısmı, son zirvede tahliyelere izin verilmemesi halinde bu paraların kullanımına hiçbir zaman izin verilmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Sadece ABD’de Afganistan’ın 9 milyar dolar rezervinin askıya alındığı biliniyor. IMF ise son olarak 450 milyon dolarlık bir fonun transferin askıya aldı.

Son olarak BM, ülkeyi etkisi altına alan kuraklık yüzünden 7 milyona yakın kişinin geçim kaynaklarının tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

BM’nin Dünya Gıda Örgütü’ne göre, Afganistan’da yaşayan nüfusun dörtte biri olan 14 milyon kişiye gıda yardımı yapılması gerekiyor.
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