Taliban Kabil Üniversitesi'ne kadınların girişini yasakladı

Afganistan'ın en iyi eğitim kurumu olarak kabul edilen Kabil Üniversitesi'nin başına getirilen Muhammed Eşref Gayreti, Twitter hesabından, "Kabil Üniversitesi Rektörü olarak sizlere sesleniyorum; Herkes için gerçek bir İslami ortam sağlanmadıkça, kadınların üniversitelere girmesine veya çalışmasına izin verilmeyecektir. Önce İslam." dedi.







Taliban'ın bu kararı, 1996-2001 yılları arasında iktidardayken uyguladığı katı politikalara yeniden dönüş anlamına geliyor. Ayrıca kadın haklarının ihlaline yönelik yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.





Ülke yönetimini geçen ay ele geçiren örgüt, geçmişe nazaran daha yumuşak politikalar izleme sözü vermişti.





Önce ilk ve orta dereceli okullarda okuyan kız öğrencilerin eğitimini yasaklayan örgüt son olarak kadın hoca ve öğrencilerin Kabil Üniversitesi'nde çalışma ve eğitim alma hakkını elinden aldı.







Örgüt geçen haftalarda kadınların tüm vücutlarını baştan aşağı siyah kıyafetle örtmek ve ayrı sınıflarda olmak şartıyla üniversiteye girebileceğini bildirmişti.





Ancak Taliban'ın yeni Kabil Üniversitesi rektörü Muhammed Eşref Gayreti, önceliğin 'gerçek İslami ortamın' sağlanması olduğunu belirterek kadınların eğitim hakkını elinden alan kararı açıkladı.





Kadın hoca ve öğrenciler ise üniversitelerde İslam dışı bir uygulamanın zaten bulunmadığını dile getirdi.





Tamamı erkeklerden ve mollalardan oluşan bir bakanlar kurulu tanıtan Taliban kamuda bakanlıklarda, bankalarda ve okullarda çalışan kadınların işlerine dönmesini yasakladı.