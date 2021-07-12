Taliban kaosu: Afganistan 'lütfen sınırdışıları durdurun' dedi

Kabil yönetimi, bu talebine gerekçe olarak, son dönemde artan Taliban şiddeti ve Afganistan'daki koronavirüs enfeksiyonlarındaki yükselişi gösterdi.







Birleşmiş Milletler, bu hafta yaptığı açıklamada ABD ve müttefiklerinin askerlerini Afganistan'dan çekmeye başlamasıyla ülkede büyük göç dalgaları yaşanmaya başlandığını kaydetmişti.





Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanlığı, "savaş durumu" ve üçüncü bir Covid-19 enfeksiyonları dalgasının Afganistan'da ekonomik ve sosyal huzursuzluğa neden olduğunu ve ülkeyi "Afgan göçmenlerin dönüşü konusunda endişelendirdiğini" söyledi.





Bakanlık, "ülkedeki mevcut ortamı, güvenlik durumu düzelene kadar Afgan göçmenlerin zorla geri dönüşü için uygun görmediğini" ifade etti.





Açıklamada, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin artması ve yabancı ülkelere yeni bir sığınmacı dalgasının başlamasıyla ilgili endişeler de dile getirildi.





Taliban, ABD liderliğindeki uluslararası güçlerin 1 Mayıs'ta Afganistan'dan resmi olarak çekilmeye başlamasından bu yana, ülkede birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdi.





Savaşın büyük zarar verdiği ülkede artan güvensizlik ortamında, birçok Avrupa devleti Afgan sığınmacıları sınır dışı ediyor.





Afganistan'da koronavirüs salgını nedeniyle 131 binden fazla vaka ve 5 bin 500 ölüm kaydedildi.





Afganistan'dan çekilme süreci







ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya vardı ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme konusunda mutabık kaldı.





Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.





ABD kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 90'ının Afganistan’ı terk ettiği sanılıyor.





Ülkede şiddet olayları sürüyor





Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.





Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.





Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.





Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirmişti.





Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.





Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 170'i geçtiğini iddia ediyor.