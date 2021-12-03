Taliban kararnamesi: Kadınlar mülk olarak görülemezler

Afganistan'da Taliban yönetimi ülkede kadın haklarına yönelik bir kararname yayımladı. Kararnamede, kadınların mülk olarak görülmemesi ve evlilikte rızalarının olması gerektiğini belirtildi.





Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in kamuoyuna açıkladığı kararnamede, "Kadın bir mülk değil, asil ve özgür insandır. Hiç kimse bir kadını, barış ve düşmanlıkları sonlandırmak adına başkasına veremez" denildi.





Kararnamede, evlilik ve kadınların miras haklarından bahsedilirken, kadınların evliliğe zorlanmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca kadınların ölmüş eşlerinin mallarında hak sahibi oldukları belirtildi.





Mahkemelerin de karar verirken kararnameyi dikkate almaları, dini işler ve enformasyon bakanlıklarının da bu hakları koruyıp teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.





Ancak kararnamede, uluslararası toplumun başlıca kaygılarından olan kadınların evleri dışındaki etkinliklere ve eğitime erişimlerinden söz edilmedi.





Taliban, Afganistan'da 1996-2001 arasındaki ilk iktidar döneminde kadınların erkek bir yakınları olmadan ve burka giymeden dışarı çıkmalarını, kız çocuklarının eğitime erişimlerini yasaklamıştı.







