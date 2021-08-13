Taliban kentleri art arda ele geçiriyor

İki Afgan yerel yetkili, Alman haber ajansı dpa'ya ülkenin güneyindeki 200 bin nüfuslu Helmand vilayetindeki Leşkar Gah kentinin radikal İslamcı Taliban'ın kontrolüne geçtiğini doğruladı.





Taliban'ın uzun süredir almaya çalıştığı kenti çevresinde haftalar süren çatışmalar yaşandığı bildirildi. Kabil yönetiminin özel askeri bir birlik gönderdiği kent, Afgan ve ABD'li birliklerin hava desteğiyle bir süre kontrol altına alınırken Taliban'ın düzenlediği ağır saldırılar sonrası ise durum Cuma sabahı radikal İslamcıların lehine döndü. Vilayet Konseyi üyelerinden Abdülmacid Akhundsada, bölgedeki Afgan ordusu komutanlarından Sami Sadat ve valinin bu sabah kentten ayrıldığını söyledi. Kentteki güvenlik güçlerinin de geri çekildiği belirtiliyor.





Taliban, Leşkar'dan kısa bir süre sonra da Gur vilayetinin merkezi Firuzkuh'u ele geçirdi. Yaklaşık 130 bin nüfusu olan kentin herhangi bir direniş olmadan düştüğü Afgan yerel yetkililer tarafından doğrulandı. Güvenlik güçleri ve hükümet temsilcilerinin kentten geri çekildiği aktarıldı. Milletvekili Fatima Kohistani ise Gur vilayetinin valisini kenti Taliban'a teslim etmekle suçladı.





Kandahar da Taliban'ın kontrolünde Firuzkuh, Taliban'ın bir hafta içinde kontrolü altına aldığı 15'inci şehir oldu. Taliban, Cuma sabahı Leşkar Gah'dan kısa bir süre önce de Afganistan'ın 650 bin nüfuslu ikinci büyük kenti Kandahar'ı ele geçirdi. Aynı adı taşıyan vilayetin başkenti olan Kandahar, 1990'lı yıllarda Taliban hareketinin doğduğu kent olarak biliniyor. Ülkenin güneyinin ticaret merkezi olan Kandahar, Taliban'ın 1996-2001 yılları arasındaki iktidarı döneminde başkentlik yapmıştı.

Kandahar çevresinde üç haftadan daha uzun bir süredir Taliban militanları ve hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyordu. Kentin düştüğünü Cuma sabahı açıklayan ise vilayeti Afgan parlamentosunda temsil eden Milletvekili Gul Ahmed Kamin oldu. Kamin, hükümet güçleri ve diğer resmi kurumların temsilcilerinin kenti terk ettiğini söyledi.

Taliban Perşembe günü ise aralarında ülkenin üçüncü büyük kenti Herat ve stratejik önemdeki Gazne olmak üzere üç kenti ele geçirmişti. Gazne, başkent Kabil'e 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Başkent Kabil, kuzeydeki Mezar-ı Şerif ve doğudaki Celalabad olmak üzere ülkenin üç büyük kenti hâlâ Afgan yönetiminin elinde.

ABD personelini tahliye ediyor Taliban'ın hızlı ilerleyişi nedeniyle çok sayıda ülke de Afganistan'daki temsilciliklerini boşaltırken vatandaşlarına da ülkeyi terk etmesi çağrısı yapıyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü de Kabil'deki havaalanına ise büyükelçilik personelinin tahliye edilmesini desteklemesi için yaklaşık ek 3 bin askerin yerleştirdiğini açıkladı. Takviye güce ihtiyaç duyulması durumunda da Kuveyt'te 4 bin, Katar'da da bin Amerikan askerinin konuşlandırıldığı belirtildi.

ABD, Afganistan'daki askerlerinin tümünü 31 Ağustos'a kadar çekmeyi planlıyor.



