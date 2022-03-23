Taliban, kız okullarının yeniden kapatılması talimatını verdi









Afganistan'da Taliban, kız öğrencilerin eğitim gördüğü ortaokul ve lise seviyesindeki eğitim kurumlarının bugün açılacağını duyurmuştu ancak ani bir kararla, yeni bir plan hazırlanana kadar okulların kapalı kalacağını belirtti.





Aylar sonra okullarına dönen kadın öğretmenler ve kız öğrenciler ise okul kapılarında evlerine dönmeleri istenmesinin ardından gözyaşları içerisinde buradan ayrılmak zorunda kaldı. Gözyaşları içerisinde konuşan ancak adı güvenlik nedeniyle verilmeyen bir kız öğrenci, "Müdürümüzün bize haberi vermesinin ardından hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Bu haberi verirken müdürümüz de ağlıyordu. Artık tamamen umutsuzuz."



