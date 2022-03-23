Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, kız okullarının yeniden kapatılması talimatını verdi /23 Mart 2022 11:30

Taliban, kız okullarının yeniden kapatılması talimatını verdi

Afganistan'da Taliban, kız öğrencilerin eğitim gördüğü ortaokul ve lise seviyesindeki eğitim kurumlarının bugün açılacağını duyurmuştu ancak ani bir kararla, yeni bir plan hazırlanana kadar okulların kapalı kalacağını belirtti.

Taliban, kız okullarının yeniden kapatılması talimatını verdi



Afganistan'da Taliban, kız öğrencilerin eğitim gördüğü ortaokul ve lise seviyesindeki eğitim kurumlarının bugün açılacağını duyurmuştu ancak ani bir kararla, yeni bir plan hazırlanana kadar okulların kapalı kalacağını belirtti. 

Aylar sonra okullarına dönen kadın öğretmenler ve kız öğrenciler ise okul kapılarında evlerine dönmeleri istenmesinin ardından gözyaşları içerisinde buradan ayrılmak zorunda kaldı. Gözyaşları içerisinde konuşan ancak adı güvenlik nedeniyle verilmeyen bir kız öğrenci, "Müdürümüzün bize haberi vermesinin ardından hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Bu haberi verirken müdürümüz de ağlıyordu. Artık tamamen umutsuzuz." 

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