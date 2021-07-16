Samanyolu Haber /Dünya / Taliban rahat: 7 bin mahkumu serbest bırakın, üç ay ateşkes ilan edelim /16 Temmuz 2021 10:18

Taliban rahat: 7 bin mahkumu serbest bırakın, üç ay ateşkes ilan edelim

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ve NATO müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla güç kazanan Taliban, Kabil yönetimine 'şartlı ateşkes' teklifi yaptı.

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Kabil hükümetinin Taliban ile müzakere ekibinden Nadir Nadiri, örgütün, 7 bin mahkumun serbest bırakılmasına karşı 3 aylık ateşkes önerdiğini söyledi.

Nadiri, ayrıca Taliban'ın, liderlerinin isimlerinin Birleşmiş Milletler kara listesinden çıkarılmasını istediğini kaydetti.

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmeler, geçtiğimiz yıl eylül ayında Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

ABD ile Taliban'ın şubat ayında vardığı barış anlaşması sonrası, Afgan hükümeti 5 bin civarında mahkumu serbest bıraktı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise yüzde 80'in üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

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