Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Sputnik’e konuşan yerel bir kaynak, Taliban militanlarının Favad Andarabi’nin, Andarabi şehrindeki evine baskın düzenleyerek onu evinden çıkarıp öldürdüğünü söyledi. Afganistan’ın eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi ses sanatçısının öldürüldüğünü doğruladı. Eski bakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Taliban’ın zulmü Andarab’da devam ediyor. Bugün, vadiye ve sakinlerine sadece neşe getiren halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi acımasızca öldürdüler. Okuduğu gibi, güzel vadimiz, atalarımızın toprağı hiçbir zaman Taliban’ın zulmüne boyun eğmeyecek” diye yazdı.