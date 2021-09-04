Samanyolu Haber /Dünya / Taliban sonrası Kabil'de bir ilk... /04 Eylül 2021 20:58

Taliban sonrası Kabil'de bir ilk...

ABD askerlerinin çekilmesi ve tahliyelerin sona ermesinden sonra uçuşlara kapalı kalan Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın iç hat uçuşlarına yeniden açıldığı belirtildi.

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Afganistan'da ABD güçlerinin ülkeden ayrılması ve Taliban'ın kontrolü sağlamasından bu yana başkent Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan iç hatlardan ilk yolcu uçağı havalandı. Döviz büroları ve özel üniversiteler faaliyetine başladı.

Afganistan'da Ariana Afgan Hava Yolları yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkenin bayrak taşıyıcısı Ariana Afgan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 31 yolcusuyla öğleden sonra yerel saatle 15.00 sularında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan Mezarı Şerif'e uçtu.

Gün içinde bir iç hat uçuşunun da Herat'a yapılacağını belirtilirken, bugünden itibaren iç hatlarda uçuşların rutin bir şekilde devam ettirileceği ifade edildi.

Ayrıca Taliban'ın başkenti ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana kapalı olan Kabil Şehzade Sarayı'nın da faaliyetine başladığı belirtildi.

Afganistan'daki döviz kurunun belirlendiği ayaklı borsa olarak bilinen Şehzade Sarayı'nın açılmasıyla 1 dolar 87 Afganiden 84'e geriledi.
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