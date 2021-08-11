"Taliban, Afganistan'ın yüzde 65'ini kontrol altına aldı bile"

Cumhurbaşkanı Gani bölgesel komutanlardan yardım istedi





Uluslararası Kızılhaç Örgütü: Son 10 günde 4 bin kişi yaralandı





Pakistan'a yaptırım uygulanması talebi





Son haftalarda saldırılarını yoğunlaştıran örgüt, 10 Ağustos itibarıyla Bağlan vilayetinin merkezi Pulu Humri ilçesini de ele geçirdi. Böylece, Kunduz, Tahar, Semengan, Seripul, Şibirgan, Bağlan, Farah ve Nimruz şehirlerinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçmiş oldu.Ülkedeki durumu yorumlayan ve adı açıklanmayan üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi, Taliban'ın şu anda Afganistan'ın yüzde 65'ini kontrol ettiğini söyledi. Aynı yetkili, Taliban güçlerinin 11 vilayetin kent merkezini de alma tehlikesi bulunduğunu aktardı. İlaveten Taliban'ın, Kabil merkezi hükümetini, kuzeyden ayırmaya çalıştığı değerlendirmesinde de bulundu.Bir BM yetkilisi de, radikal İslamcıların iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana geçen 20 yıl içinde insan hakları alanında kaydedilen ilerlemelerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.Taliban, gözünü Kuzey Afganistan'ın en kalabalık şehri ve ticaret merkezi konumundaki Mezar-ı Şerif'e dikerken Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bölgesel komutanlardan ordu güçlerine destek vermelerini istedi.Uzun süre Mezar-ı Şerif'in valiliği görevini yürüte Ata Nur Muhammed, kentin Taliban'a teslim edilmeyeceğini ve kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarını ifade etti.Afganistan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Abdürreşit Dostum da örgüte karşı savaşmak için Kuzey Afganistan'a gitti.Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meraşal Dostum'un beraberindeki yüzlerce komando ile Mezar-ı Şerif'e gittiğini aktardı.Sovyetler Birliği'ne karşı verdiği mücadeleyle bilinen İsmail Han da yine kendisine bağlı milis güçlerle birlikte batıdaki Herat'ta Taliban'a karşı savaşıyor.Afganistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 12 vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını açıkladı. Çatışmalarda 361 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 145 militanın da yaralandığı bildirildi.Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, Afganistan'daki çatışma ve saldırılar nedeniyle son 10 günde 4 bin 42 kişinin yaralandığı belirtildi.Yaralıların 15 sağlık merkezinde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, Afganistan'ın Kunduz, Helmand, Kandahar ve çatışmaların olduğu diğer vilayetlerde yüz binlerce kişinin risk altında olduğu vurgulandı.Uluslararası bağımsız kaynaklar, son günlerde yüz binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle evlerinden olduğunu aktarıyor.Çatışmalar devam ederken Afgan sosyal medya kullanıcıları, #SanctionPakistan (Pakistan'a yaptırım) etiketiyle sosyal platformlarda bir kampanya başlattı.Kullanıcılar, Pakistan hükümetinin Taliban'a destek verdiğini belirterek Birleşmiş Milletler'den Pakistan'a yaptırım uygulayarak bu desteği kesmesini istedi.