Taliban tatil paketi: Fiyat uçuk, gezi paketi tuhaf

Hürriyet'in haberine göre, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde tur operatörlüğü yapan Galina Jdarnova, Moskovski Komsomolets gazetesine demeçte, “Tatilini genelde Rusya dışında geçiren bir müşterim, Afganistan’a gitmek istediğini söyleyince bir ön çalışma yaptık. Afganistan’a tur düzenlemenin yolunu bulduk” dedi.







Turun ilk aktarma durağı İstanbul Havalimanı, ancak İstanbul’dan Kabil’e doğrudan sefer bulunmadığı için buradan ikinci bir aktarma yapılıyor. 35 saatlik yolculuğun sonunda Kabil’e ulaşılabiliyor. 10 günlük Afganistan turu, sadece Taliban tarafından kontrol altına alınmış bölgeleri kapsıyor.