Samanyolu Haber /Dünya / Taliban tatil paketi: Fiyat uçuk, gezi paketi tuhaf /18 Eylül 2021 11:17

Taliban tatil paketi: Fiyat uçuk, gezi paketi tuhaf

Rusya’da bir turizm şirketi, Afganistan’a “Taliban turu” paketini satışa çıkardı. Rusya’dan Taliban kontrolündeki Afganistan’a 10 günlük turistik gezinin maliyeti ise 350 bin ruble (40 bin 500 TL) olarak açıklandı.

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Hürriyet'in haberine göre, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde tur operatörlüğü yapan Galina Jdarnova, Moskovski Komsomolets gazetesine demeçte, “Tatilini genelde Rusya dışında geçiren bir müşterim, Afganistan’a gitmek istediğini söyleyince bir ön çalışma yaptık. Afganistan’a tur düzenlemenin yolunu bulduk” dedi.

Turun ilk aktarma durağı İstanbul Havalimanı, ancak İstanbul’dan Kabil’e doğrudan sefer bulunmadığı için buradan ikinci bir aktarma yapılıyor. 35 saatlik yolculuğun sonunda Kabil’e ulaşılabiliyor. 10 günlük Afganistan turu, sadece Taliban tarafından kontrol altına alınmış bölgeleri kapsıyor.
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