Taliban temsilcileri Moskova'da Lavrov'la görüştü

Rusya Afganistan'da nüfuzunu kanıtlama peşinde mi?





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Abdulselam Hanefi ve Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki'nin de katıldığı görüşmenin açılış konuşmasında Taliban'a ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak ve devlet yapısının işlerliğini sağlamak için çabalarından dolayı övgüde bulundu.Lavrov, Afganistan'da istikrarlı barış sağlanabilmesi için "yalnızca etnik ve çıkar gruplarını değil, ülkedeki bütün siyasi güçleri de tam olarak yansıtan gerçekten katılımcı bir hükümetin kurulması" gerektiğinin altını çizdi.Diğer ülkelerin aksine Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini boşaltmayan Rusya Taliban'la düzenli temaslarını sürdürüyor.Dışişleri Bakanı Lavrov da, Afganistan'ın istikrara kavuşturulması için Taliban'la temasın önemli olduğunu vurguladı. Lavrov ayrıca bu durumun Rusya'nın 2003'ten bu yana Taliban'ı terör örgütleri listesinde tutmasını bir çelişki olarak görmediğini ifade etti.Sovyetler Birliği yürüttüğü 10 yıllık savaşın ardından 1989'da Afganistan'dan çekilmek durumunda kalmıştı. Ancak Moskova yönetimi son yıllarda Taliban temsilcileri ve diğer grupların üyelerini ikili ve çok taraflı toplantılarda ağırlayarak uluslararası görüşmelerde etkili bir unsur olarak öne çıkma peşinde.Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Taliban'ı resmi olarak tanımak için acelelerinin olmadığını belirtmiş, ancak görüşme içinde olmanın önemine vurgu yapmıştı. Putin ayrıca Afganistan'ın kuzeyinde IŞİD ve diğer militan grupların yarattığı güvenlik kaygısına ve uyuşturucu kaçakçılığına dikkat çekmişti.Rusya, Orta Asya'daki eski Sovyet müttefiklerine yönelik tehditler karşısında askeri yardım sunmayı taahhüt etti ve Afganistan'a komşu Özbekistan ve Tacikistan'da bir dizi ortak tatbikat düzenledi.Tacikistan'da bu hafta başlayan askeri tatbikatta 5 binden fazla birlik ile 700 askeri araç ve savaş uçağı yer alıyor.