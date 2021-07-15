Taliban: Türkiye yaptığımız anlaşmayı tek taraflı bozdu

AKP'ye yakın olarak bilinen gazeteci Turan Kışlakçı'nın sorularını cevaplayan Zabihullah, Afganistan’ın son 150 yılda İngiltere ve Rusya’dan sonra ABD’yi de mağlup ettiğini ve ABD öncülüğündeki NATO ittifakı üyesi olan veya olmayan 36 ülkeden oluşan koalisyon 20 yılda ülkede güvenliği sağlamakta başarısız olduğunu söyledi.







Zabihullah, “Türkiye ile bir anlaşma yapamaz mısınız?” sorusuna şu cevabı verdi;





"Geçen aylarda Türk yetkililerle temas halindeydik ve onayımız olmadan tek taraflı bir karar almayacaklarına dair bize güvence verdiler ve bu konuda birçok toplantı yaptık. Ancak daha sonra Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı’nın güvenliğini sağlamak yönünde karar aldılar. Aldıkları bu karar, bizimle görüşülmeden tek taraflı alınmış bir karardır. ABD ve bütün batılı güçler Afganistan’ı terk ederken Türkiye’nin ABD ile yaptığı bir anlaşma çerçevesinde burada bulunmasını kabul etmiyor ve Türkiye’nin bu kararından vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz. Çünkü Türkiye’nin bu kararı ne Türkiye’ye ne de Afganistan’a fayda sağlar, aksine sadece iki Müslüman ülke arasında sorun ve sorunlar oluşturur. Daha sonraki süreçte hem Afganistan’ın hem de Türkiye’nin çıkarları çerçevesinde iki ülke olarak her türlü görüşmelere açık olduğumuzu Türk yetkililere açıklamıştık."





Türkiye'yi ziyaret etmemelerine ilişkin olarak ise, “Türk yetkililer ile geçen aylarda görüşüyorduk. Ortak görüşmeler yapma yönünde anlaşmaya da vardık. Ancak Türk tarafı bunu tek taraflı olarak durdurdu. Ayrıca Türk tarafı bize halen Suriyeli muhalif gruplara davrandığı gibi davranıyor. Batı’dan ve görüştüğümüz komşu ülkelerden birçoğu bize devlet protokolü uyguluyor. Maalesef Türkiye’nin bu muamelesinden de rahatsız olduğumuzu belirtelim. En azından Libya’daki Trablus hükümeti ile olan ilişkileri gibi bir ilişki geliştirebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyoruz. Erdoğan hem bizim için hem de İslam dünyası için çok önemli bir devlet lideridir. Afganistan’ın gerçeklerini kendisiyle de paylaşmak istiyoruz” ifadesini kullandı.





Taliban'ın Afganistan'ın resmi hükümeti ile de görüşüp görüşmeyecekleri yönündeki soruya Zabihullah şu cevabı verdi;





"Kabil’deki yönetim işgalciler ile geldiği gibi işgalciler ile gidecektir. İktidarı kimse ile paylaşmak istemiyoruz. Kabil yönetimi tamamen yolsuzluğa bulaşmış bir yönetimdir. ABD’nin ve batılı devletlerin verdiği milyar dolarlar ülkeye ve halka harcanmadan yok edildi. Bu kirli yöneticiler, yönettikleri ülkelerine bile güvenmedikleri için paralarını batı bankalarında tutuyor. Dubai, Londra ve Las Vegas’ta eğlenmek için milyonlarca dolar harcıyorlar."