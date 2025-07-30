Taliban Türkiye'ye işçi göndermek için AKP ile görüşüyor

Afganistan'da iktidarda olan Taliban'ın, ülkedeki işsizliği azaltmak için aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere iş gücü göndermeye hazırlandığı ve bunun için görüşmeler yaptığı bildirildi.





Taliban'ın Çalışma Bakanı Abdül Mennan Ömeri, Katar'a gönderilmesi planlanan 2 bin nitelikli iş gücü için 34 eyalette başvuru kayıtlarının sürdüğünü belirterek Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Rusya ile de bu bağlamda görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.





DW Türkçe'nin haberine göre yeni başlatılan bir program kapsamında Katar'a gönderilecek iş gücünün, ağırlıklı olarak konaklama ve yeme-içme sektörlerinde çalışacak personeller olacağı, bunun yanı sıra çeşitli branşlarda mühendislerin de Körfez ülkesine gideceği belirtildi. Kayıtlar sırasında iş tecrübeleri ve yeterliliklerine göre en uygun kişiler seçilecek.





"Afgan işçilerin onur ve haysiyetini koruyacağız"

İş gücü ihracat programının Afgan ekonomisi açısından "önemli ve temel bir adım" olduğunu ifade eden Taliban yetkilisi Ömeri, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görüşmeler yapılan ülkelere nitelikli, yarı nitelikli ve profesyonel işçiler göndermeye kararlıyız. Afgan işçilerinin yurt dışındaki yasal haklarının ve güvenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Hedefimiz yasa dışı göçü önlemek ve Afgan işçilerinin onur ve haysiyetini korumaktır" dedi.





Uzmanlar ve yardım kuruluşları, yurt dışında çalışan Afganlardan gelen döviz akışının ciddi şekilde azaldığını ve bu durumun kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.





Afganistan'ın iş gücü göndermek için görüşmeler yaptığı ülkelerden sadece Rusya Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanıyor olsa da, diğer ülkeler de Kabil ile diplomatik ilişkiler içinde.





Kabil'in iş gücü ihracatına ilişkin kararı, komşu ülkeler İran ve Pakistan'dan yaklaşık 1,5 milyon Afgan'ın sınır dışı edildiği döneme denk geliyor.





Taliban'ın Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdul Gani Birader de, Katar'a gönderilecek iş gücü ile hem işsizliğin azaltılacağını hem de yurt dışından gelecek dövizle Afgan ekonomisine katkı sağlanacağını dile getirdi. Birader ayrıca, hükümetin işsizlik oranını düşürmek için dört yıldan bu yana yerli ve yabancı yatırımcılarla görüştüğünü, ticari ilişkilerin genişletilmesi ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi için de çaba sarfedildiğini aktardı.