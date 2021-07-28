Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü /28 Temmuz 2021 11:21

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Afganistan'ın ünlü komedyeni Nazar Mohammad'in Taliban tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Afganistan'da popüler olan komedyen Nazar Mohammad'in geçen hafta perşembe akşamı saldırıya uğradığı ve evinden alınarak kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

İran International muhabiri Tajuden Soroush, Mohammad'in öldürülmeden önce Taliban tarafından kaçırılıp bir araçta şiddet gördüğü videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan videoda, eli silahlı bir Taliban üyesinin Mohammad'i defalarca tokatladığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Mohammad'in bir ağaca bağlanarak boğazının kesildiği ve yerde yatarken bulunduğu aktarıldı.
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