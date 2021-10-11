Taliban yönetiminden yeni ABD açıklaması

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Amerikalı yetkililer ile bilinen ilk görüşmeyi yapan Taliban yönetiminden açıklama geldi. Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ABD heyetiyle yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç almayı umduklarını ve diğer ülkelerle iyi ilişkiler istediklerini söyledi.





Katar’ın başkenti Doha’da Çatışma ve İnsani Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Emirhan Muttaki, Afganistan’ın kontrolunun kendilerinde olduğunu, uluslararası toplumun yeni Afgan hükümetiyle çalışması gerektiğini söyledi.





Taliban yönetimini temsil eden yetkiliden gelen bu açıklamaların, Afganistan’da olası bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunan yeni hükümetin diğer ülkelerle ilişki kurma yönündeki çabalarını yansıttığı yorumu yapıldı.





“DAEŞ tehdidini kontrol edebiliyoruz”





Afganistan’da istikrarsızlığın kimsenin çıkarına olmadığını belirten Muttaki, Taliban güçlerinin ülkede DAEŞ'in Horasan kolundan (DAEŞ-K) kaynaklanan tehditleri kontrol edebildiğini söyledi.





Muttaki Afganistan’ın başka ülkelere saldırılarda bir üs olmayacağını belirtti.





Afganistan’ın Kunduz vilayetinde bir camiye 8 Ekim’de bir terör saldırısı düzenlenmiş, DAEŞ-K’nin üstlendiği saldırıda onlarca kişi ölmüş ve yaralanmıştı.





“Afganistan’ın çeşitliliğini kabul ediyoruz”





Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Taliban yönetiminin Afganistan’da farklı etnik grupların varlığını kabul ettiğini, siyasi çeşitliliğe inandıklarını belirtti.





Muttaki, yeni hükümetin ülkenin gençleri dahil olmak üzere tüm Afgan vatandaşlarının yeteneklerinden yararlanmayı amaçladığını söyledi; ülkenin ihtiyaçlarına cevap veren siyasi bir yapı istediklerini kaydetti.





Muttaki, insani konuların siyasi baskı uygulamak için kullanılmaması gerektiğini belirtti. ABD ve Taliban arasındaki sorunların Doha anlaşmasıyla çözülebileceğini söyleyen Muttaki, her iki tarafın da bu anlaşmaya bağlı kalmasının önemli olduğunu vurguladı.





Dışişleri Bakan Vekili, yeni hükümetin gümrük vergisi gibi çeşitli gelir kaynakları bulunduğunu, devletin resmi gelirlerinin çalınmasına son verildiğini söyledi.





ABD ve Taliban ilk kez görüşmüştü





ABD heyeti ve Taliban yetkilileri geçen hafta sonunda, Afganistan’ın başkenti Kabil’in düşmesinin ardından Katar’ın başkenti Doha’da ilk kez doğrudan görüşme yapmıştı.





ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Afganistan’daki güvenlik durumu, terörizm, Afganistan’daki ABD ile diğer ülke vatandaşlarının ve Afganlar’ın tahliyesi, Taliban’ın kapsayıcı bir hükümet kurmasına ilişkin çağrılar, kadın ve azınlık hakları ve ülkedeki insani kriz gibi konular ele alınmıştı.





Doha’da yapılan görüşmede ABD heyetine CIA Başkan Yardımcısı David Cohen başkanlık etmiş, görüşmeye ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Afganistan temsilcisi yardımcısı Tom West ve ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi’nden bir temsilci de katılmıştı.





Görüşmede Taliban yönetimini Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki temsil etmiş, görüşmeye Taliban’ın istihbarat yetkilileri de katılmış