Taliban'dan ABD'ye iltifat yağmuru

Muttaki, AP'ye verdiği mülakatta, kadınların çalışması ve kızların eğitimi ile örgütün uluslararası ilişkilerindeki hedeflerini anlattı.Washington'la herhangi bir sorunları olmadığını ve ABD de dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmayı amaçladıklarını belirten Muttaki, "Afganistan'a karşı uygulanan yaptırımların kimseye bir faydası olmayacaktır. Washington ve diğer yönetimler dondurulan 10 milyar dolarlık fonlarımızı bize geri vermelidir." dedi.Muttaki, Taliban'ın kadın ve kız çocuklarına yönelik muamelesi konusunda diğer ülkelerin öfkesini anladıklarını belirterek şu anda kadınların iş yerlerinde ve okullarında erkeklerden ayrı alanları olması için çalıştıklarını söyledi.Afganistan'ın birçok bölgesinde, Taliban'ın yönetimi devralmasından beri 7 ile 12'inci sınıf arasındaki kız öğrencilerin okula gitmesini yasakladı ve kadın memurlara da evde kalmaları talimatı verildi.Ancak ülkede halihazırda 34 vilayetin 10'unda kız çocuklarının 12. sınıfa kadar okuduğunu, özel okul ve üniversitelerin eğitimlerine kesintisiz devam ettiğini iddia eden Muttaki, "Yönetimde ve siyasette ilerleme kaydettik. Her geçen gün de daha çok deneyim kazanacağız. Yaptıklarımız, ilkesel olarak kadınların topluma katılmasına ilişkin verdiğimiz söze sadık olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.Önceki hükümette görevli birçok yönetici ülkeden kaçtı ve son haftalarda sosyal medyada paylaşılan videolarda, özellikle güvenlik birimlerinde görev yapan kişilerin infaz edildiklerine dair görüntüler yer aldı.Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), geçen ay, Taliban'ın dört ilde 100'den fazla eski asker, polis ve istihbarat yetkilisini infaz ettiğini veya zorla kaybettiğini belirten bir rapor yayınlamıştı.Ancak örgütün muhalifleri hedef almadığını hatta genel bir af ilan ederek koruma dahi sağladığını öne süren Muttaki, önceki hükümetin yöneticilerinin tehdit altında olmadan Kabil'de yaşadığını dile getirdi.Ayrıca Muttaki, ABD liderliğindeki koalisyonun 2001 yılında Taliban yönetimini devirmesinin ardından iktidara gelen hükümetin Taliban'a karşı yaygın intikam saldırıları düzenlediğini iddia etti.Örgüt militanlarına atıfla, yüzlerce kişinin kaybolduğunu veya öldürüldüğünü, binlercesinin de dağlara kaçtığını söyledi.Muttaki, ağustos ayında ABD'nin çekilmesi öncesi Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na binlerce kişinin korku nedeniyle değil, daha iyi bir hayat umuduyla akın ettiğini savundu.Taliban'ın kontrolü ele geçirdikten sonraki ilk aylarda hatalar yaptığını ifade eden Muttaki, "Ülke halkına yarar sağlayacak daha çok reform için çalışacağız." dedi.Ancak hatalarının ve reformların ne olduğuyla ilgili detay vermedi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie'nin, ABD güçlerinin ayrılmasının ardından Afganistan'da el Kaide unsurlarının sayısının hızla arttığı yönündeki iddiasını reddeden Muttaki, "Ne yazık ki Afganistan'a yönelik her zaman suçlamalar olmuştur ama hiç kanıt olmamıştır. McKenzie'nin elinde bir kanıt varsa bunu sunmalı. Bunun mesnetsiz bir suçlama olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.Taliban'ın ABD ile Şubat 2020'de yapılan anlaşma kapsamında 'terörle mücadele ve Afganistan'ın terör örgütleri için güvenli bir liman olmasını engelleme' yönünde verdiği sözleri tuttuğunu ve geri çekilme aşamasında ABD ve NATO güçlerine saldırmadığını söyledi. Bununla birlikte son günlerde saldırılarını arttıran IŞİD'e karşı ABD ile herhangi bir işbirliği yapmayı düşünmediklerini aktardı.Taliban'ın Dışişleri Bakanı Muttaki: Amerikan halkı büyük bir milletABD'nin, Taliban tarafından yönetilen ülkenin kendi ayakları üzerinde durduğunu gördükten sonra, 'zaman içerisinde Afganistan'a yönelik politikasını yavaş yavaş değiştireceğini' umduğunu dile getirdi."ABD'ye, Amerikan ulusuna son sözüm; Siz harika ve büyük bir milletsiniz." diyen Muttaki, "Afganistan konusunda uluslararası kurallara dayalı politika yapmaya, farklılıkları sonlandırmaya, aramızdaki mesafeleri kısaltmaya ve Afganistan'la iyi ilişkileri seçmeye cesaret etmek için yeterince sabır ve büyük bir kalbe sahip olmalısınız. İlişkilerin her geçen gün daha da iyiye gitmesini umuyoruz." sözleriyle ABD yönetimine mesaj gönderdi.