Taliban'dan ABD'ye yönelik açıklama

Taliban Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim, 'El Kaide lideri Ayman el Zevahiri'yi sakladıklarına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını' söyledi. Sputnik'e konuşan Naim, Zevahiri'yi sakladıkları ve barındırdıkları yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Naim, "Bu bir yalan. Gerçekle alakası yok" dedi.







2011-2013 arasında dönemin ABD başkanı Barack Obama'nın CIA direktörü olarak görev yapan istihbarat analisti Michael Morell, pazar günü CBS News'e yaptığı açıklamada, ABD istihbaratının El Zevahiri'nin Afganistan'da yaşadığını düşündüğünü söylemişti. Morell, "Taliban bugün El Kaide'yi barındırıyor. Ve bence bu çok önemli bir nokta" demişti.





Taliban ise Afganistan'da yönetimi ele geçirmeleri sonrası Rusya, ABD ve diğer ülkelere 'El Kaide ve diğer teröristlerin, kontrolleri altındaki topraklarda faaliyet göstermesine müsaade etmeyecekleri' yönünde güvence vermişti.





Öte yandan Zevahiri, 11 Eylül saldırılarının 20'inci yıldönümünde yayınlanan bir videoda görüldü. İstihbarat analistleri, görüntülerin yeni olmadığını ve Şubat 2020'de, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesine ilişkin Doha'da ABD-Taliban anlaşmasının imzalanmasının ardından çekilmiş olabileceğini savunuyor.





70 yaşındaki Zevahiri'nin öldüğüne dair kasım ayında söylentiler çıkmıştı. Ancak ABD ve diğer ülkelerdeki istihbarat teşkilatları, Zevahiri'nin öldüğüne dair somut bir kanıt sunabilmiş değil.