Samanyolu Haber /Dünya / Taliban'dan Biden'a mesaj /26 Mart 2021 21:41

Taliban'dan Biden'a mesaj

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilme konusunda yaptığı açıklama sonrasında Taliban'dan da bir çıkış geldiği belirtildi.

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Taliban örgütü, Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs’a kadar çekilmemesi halinde ülkedeki yabancı birliklere yönelik düşmanlığın süreceğini belirterek, "Vatanımızı savunmak zorunda kalacağız" dedi. ABD Başkanı Joe Biden, dün düzenlediği ilk resmi basın toplantısında, Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs’a kadar çekilmesinin “zor” olduğunu söylemişti. 

Taliban örgütü tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun söz konusu tarihe kadar ülkeden çekilmemesi halinde örgütün Afganistan'daki yabancı birliklere karşı düşmanlıklarını sürdüreceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Vatanımızı savunmak için savaşmaya ve yabancı güçlere karşı silahlı mücadeleye devam etmek zorunda kalacağız" ifadeleri yer aldı. Taliban, ABD'nin zamanında geri çekilmemesi gibi bir senaryonun Washington'ın 1 yıl önce örgütle yaptığı "anlaşmanın ihlali" olacağını da kaydetti.

Öte yandan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde imzalanan anlaşmada, Taliban'ın ülkede bulunan askerlere saldırmaması halinde ABD ordusunun, 1 Mayıs tarihine kadar tam ve kademeli olarak ülkeden çekileceği ifade edilmişti. Taliban ise hükümlülüklerine büyük ölçüde uyduğu anlaşma kapsamında El Kaide'nin kendi topraklarında bir yer edinmesini engelleme ve Kabil ile barış görüşmeleri başlatma sözü vermişti.
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