Samanyolu Haber /Dünya / Taliban'dan BM'ye talep mektubu /22 Eylül 2021 00:35

Taliban'dan BM'ye talep mektubu

ABD'nin ülkeyi terk etmesiyle Afganistan'ın büyük bölümünde idareyi ele geçiren Taliban'ın Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaki, Birleşmiş Milletler'e (BM) Genel Kurul görüşmelerine katılma talebiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdiği belirtildi.

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Taliban, Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek, Genel Kurul görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı olarak gösterdi.

Taliban'ın Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaki, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı bir mektupta Genel Kurul'un yıllık üst düzey toplantısında söz alma talebinde bulundu.

Guterres'in sözcüsü Farhan Haq, Muttaki'nin mektubunu doğruladı.

Geçen ay Taliban tarafından devrilen Afganistan hükümetini temsil eden koltuğun kime devredileceği henüz netlik kazanmamışken, Taliban'ın genel kurula hitap etmesinin mümkün olmayacağı belirtiliyor.

BM'nin Taliban'ın büyükelçisini kabul etmesi, radikal İslamcı grubun uluslararası düzeyde tanınma hedefine yönelik önemli bir adım olacak.
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