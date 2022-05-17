Samanyolu Haber /Dünya / Taliban'dan yeni karar: Kapatıldığı duyuruldu /17 Mayıs 2022 21:38

Taliban'dan yeni karar: Kapatıldığı duyuruldu

Talban yönetiminin Afganistan'da, insan haklarıyla ilgili faaliyetleri yürütecek, yargıyla bağlantılı örgütlerin olması nedeniyle Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu kapattığını açıkladığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Taliban, 'gereksiz olduğunu' öne sürerek ülkede faaliyet gösteren Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattığını duyurdu.

15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'in düşmesiyle Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban yetkilileri, Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun (AIHRC) 'gerekli görülmediği' için feshedildiğini açıkladı.

Geçici hükümetin Sözcü Yardımcısı Inamullah Samangani, çok fazla ayrıntıya yer vermeyerek "İnsan haklarıyla ilgili faaliyetleri yürütecek, yargıyla bağlantılı örgütlerimiz var" dedi.

Feshedilen komisyonun faaliyetleri, ülkede kontrolün ele geçirildiği geçen Ağustos ayında tamamen durdurulmuştu.


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