Taliban'dan yeni karar: Kapatıldığı duyuruldu

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Taliban, 'gereksiz olduğunu' öne sürerek ülkede faaliyet gösteren Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattığını duyurdu. Taliban, 'gereksiz olduğunu' öne sürerek ülkede faaliyet gösteren Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nu kapattığını duyurdu.





Geçici hükümetin Sözcü Yardımcısı Inamullah Samangani, çok fazla ayrıntıya yer vermeyerek "İnsan haklarıyla ilgili faaliyetleri yürütecek, yargıyla bağlantılı örgütlerimiz var" dedi.





Feshedilen komisyonun faaliyetleri, ülkede kontrolün ele geçirildiği geçen Ağustos ayında tamamen durdurulmuştu.









15 Ağustos 2021'de başkent Kabil'in düşmesiyle Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban yetkilileri, Afgan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun (AIHRC) 'gerekli görülmediği' için feshedildiğini açıkladı.