Taliban'dan yeni Türkiye açıklaması

RİA Novosti'ye demeç veren Mücahit, "Biz Türkiye'nin tutumuna halihazırda itiraz ettik ve ABD çekildikten sonra diğer yabancı güçlerin bu ülkede hiçbir gerekçeyle kalmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.





Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'yla ilgili kararına karşı olduklarını belirten Mücahit, "Eğer Ankara müzakerelerde ilerleme sağlanmasına katkı sunarsa ve Afganistan'daki durumu iyileştirebilirse, bundan memnuniyet duyarız ancak Türkiye'nin Afganistan'da kalmasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.





Bu arada Mücahit, Taliban'ın Afgan halk temsilcileri konseyinden bir hükümet kurma niyetinde olduğunu kaydetti.





Mücahit, "Halkın sorunlarını çözmek için siyasi bir yapı kuruyoruz. İslami hükümet ve kurmak istediğimiz hükümet, halkın temsilcilerinin yer aldığı bir konseyden oluşacak" diye konuştu.





SÖZCÜ "TÜRKİYE BİZİM KARDEŞİMİZ" DEMİŞTİ

Öte yandan dün TRT Arabi'ye konuşan Sözcü Mücahit, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Daha iyi anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum” sözlerinin ardından, "Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var" ifadelerini kullanarak, Türkiye ile de iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ettiklerini dile getirmişti.