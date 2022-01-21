Taliban'ın batılı ilk ziyaretçisi bakın hangi ülkenin heyeti oluyor

Taliban Afganistan’da yeniden iktidarı ele geçirdiğinden bu yana, resmi görüşmelerde bulunmak için ilk kez Batılı bir ülkeyi ziyaret edecek. Norveç Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre ziyaret önümüzdeki pazar, pazartesi ve salı günleri gerçekleşecek. Taliban bu ziyaret kararını, bir Norveç heyetinin Kabil’de Taliban ile görüşmesinden kısa bir süre sonra aldı.Taliban ayrıca sürgünde yaşayan Afgan sivil toplum temsilcileriyle ve Norveç’teki diğer ülkelerden diplomatlarla da görüşmeler gerçekleştirecek.Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, “Bugün ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmamız gerekiyor. Afganistan’daki ciddi durumdan son derece endişeliyiz. Milyonlarca insan için tam bir insani felaket var. Afganistan’daki sivillere yardım etmek için uluslararası toplum ve toplumun farklı kesimlerinden Afganlar, Taliban ile diyalog kurmalı. Özellikle kız çocuklarının eğitimi ve kadınların topluma katılımı gibi insan hakları söz konusu olduğunda, Taliban’dan beklentilerimizde net olmak istiyoruz” dedi.Huitfeldt “Bu, Taliban’ın meşrulaştırılması veya tanınması değildir. Ama bugün ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmalıyız. Siyasi durumun daha da kötü bir insani felakete yol açmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.