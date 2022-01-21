Samanyolu Haber /Dünya / Taliban'ın batılı ilk ziyaretçisi bakın hangi ülkenin heyeti oluyor /21 Ocak 2022 21:07

Taliban'ın batılı ilk ziyaretçisi bakın hangi ülkenin heyeti oluyor

ABD öncülüğündeki NATO askerlerinin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan'da işbaşına gelen Taliban yönetiminin batılı ilk ziyaretçilerinin Norveç heyeti olmasının beklendiği belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre Taliban Afganistan’da yeniden iktidarı ele geçirdiğinden bu yana, resmi görüşmelerde bulunmak için ilk kez Batılı bir ülkeyi ziyaret edecek.  Norveç Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre ziyaret önümüzdeki pazar, pazartesi ve salı günleri gerçekleşecek. Taliban bu ziyaret kararını, bir Norveç heyetinin Kabil’de Taliban ile görüşmesinden kısa bir süre sonra aldı.

Taliban ayrıca sürgünde yaşayan Afgan sivil toplum temsilcileriyle ve Norveç’teki diğer ülkelerden diplomatlarla da görüşmeler gerçekleştirecek.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, “Bugün ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmamız gerekiyor. Afganistan’daki ciddi durumdan son derece endişeliyiz. Milyonlarca insan için tam bir insani felaket var. Afganistan’daki sivillere yardım etmek için uluslararası toplum ve toplumun farklı kesimlerinden Afganlar, Taliban ile diyalog kurmalı. Özellikle kız çocuklarının eğitimi ve kadınların topluma katılımı gibi insan hakları söz konusu olduğunda, Taliban’dan beklentilerimizde net olmak istiyoruz” dedi.

Huitfeldt “Bu, Taliban’ın meşrulaştırılması veya tanınması değildir. Ama bugün ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmalıyız. Siyasi durumun daha da kötü bir insani felakete yol açmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Taliban'ın batılı ilk ziyaretçisi bakın hangi ülkenin... Sonraki Haber >>

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Dışişleri'nde büyük rezalet: Dil bilmeyen hariciyeciler!..

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Araba çarpan muhabir ayağa kalkıp yayına devam etti

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

Sezen Aksu'ya tepki gösteren Cübbeli Ahmet'in 'Hz Adem vaazı' ortaya çıktı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

RTÜK, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlattı

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Yer, karın kilitlediği Gaziantep... Fatma Şahin: Sıkıntı ne? Görevli: Kar yağıyor

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Erdoğan’dan muhtarlara: “Trileçeleri niye yemediniz?”

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı

'Simitçi' Hülya Avşar lüks restoranın arka kapısından çıkarken yakalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:30:31